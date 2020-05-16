Бронированную Alfa Romeo, на которой ездил мафиози, продали за скромную сумму

Автомобиль купил новым член итальянской мафии Франческо Муто с прозвищем «Франко». Мафиози обратился к специ­алисту по броне­технике, который установил защитные пластины на кузове и в дверях, дополни­тельные стёкла, пуле­непробива­емые колёса, дополни­тельные дверные замки и радио­станцию. Всё это добавило 590 кило­граммов массы (седан «поправился» до 1730 килограммов).

Снаружи бронированная машина ничем не отличается от стандартного, довольно утилитар­ного внешне седана. Пробег авто­мобиля составляет 12 792 километра, и до наших дней машина сохранилась в полностью оригинальном состоянии.