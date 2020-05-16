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Бронированную Alfa Romeo, на которой ездил мафиози, продали за скромную сумму

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Николай Андреев

На сайте Bring a Trailer завершился аукцион по продаже Alfa Romeo Alfetta 2000 с защитой от пуль. За уникальную модификацию седана 1980 года покупатель заплатил 11 750 долларов (867 тысяч рублей).

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  • Автомобиль купил новым член итальянской мафии Франческо Муто с прозвищем «Франко». Мафиози обратился к специ­алисту по броне­технике, который установил защитные пластины на кузове и в дверях, дополни­тельные стёкла, пуле­непробива­емые колёса, дополни­тельные дверные замки и радио­станцию. Всё это добавило 590 кило­граммов массы (седан «поправился» до 1730 килограммов).

  • Снаружи бронированная машина ничем не отличается от стандартного, довольно утилитар­ного внешне седана. Пробег авто­мобиля составляет 12 792 километра, и до наших дней машина сохранилась в полностью оригинальном состоянии.

  • Технически пуленепробиваемая Alfa Romeo не изменилась: четырёх­дверка имеет 121-сильную двух­литровую «четвёрку» с двумя карбюра­торами и пятиступен­чатую «механику». Сама модель Alfetta выпускалась с 1972 по 1984 год, и всего было произведено более 400 000 экземпляров.

Покупатель сорвал куш?

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