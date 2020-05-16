Бронированную Alfa Romeo, на которой ездил мафиози, продали за скромную сумму
Николай Андреев
На сайте Bring a Trailer завершился аукцион по продаже Alfa Romeo Alfetta 2000 с защитой от пуль. За уникальную модификацию седана 1980 года покупатель заплатил 11 750 долларов (867 тысяч рублей).
Автомобиль купил новым член итальянской мафии Франческо Муто с прозвищем «Франко». Мафиози обратился к специалисту по бронетехнике, который установил защитные пластины на кузове и в дверях, дополнительные стёкла, пуленепробиваемые колёса, дополнительные дверные замки и радиостанцию. Всё это добавило 590 килограммов массы (седан «поправился» до 1730 килограммов).
Снаружи бронированная машина ничем не отличается от стандартного, довольно утилитарного внешне седана. Пробег автомобиля составляет 12 792 километра, и до наших дней машина сохранилась в полностью оригинальном состоянии.
Технически пуленепробиваемая Alfa Romeo не изменилась: четырёхдверка имеет 121-сильную двухлитровую «четвёрку» с двумя карбюраторами и пятиступенчатую «механику». Сама модель Alfetta выпускалась с 1972 по 1984 год, и всего было произведено более 400 000 экземпляров.