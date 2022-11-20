Арабские дилеры Rolls-Royce создадут шесть уникальных Phantom ради благотворительности

Проект получил название The Six Elements. Джафри расписал так называемые «Галереи» — передние панели в салонах. Рисунки были выполнены в стилистике пяти стихий — земли, воды, огня, ветра и воздуха — а шестым элементом стало «Человечество».

Все машины уже проданы, и это позволило собрать более одного миллиона долларов на благотворительность.

Вместе с каждым автомобилем идёт невзаимозаменяемый токен (NFT). Цифровое произведение искусства можно будет перепродать, однако все вырученные средства автоматически пойдут на пожертвования. Торги состоятся на закрытом мероприятии в декабре этого года.

Ранее этой осенью Rolls-Royce представил свой первый электромобиль — купе Spectre с 585-сильной установкой и особо комфортным шасси. Модель позиционируется в качестве идейной наследницы двухдверного Phantom, при этом построена она на той же «Архитектуре роскоши», что и последние бензиновые новинки Роллс-Ройса. До первых покупателей машины доберутся в конце следующего года.