Арабские дилеры Rolls-Royce создадут шесть уникальных Phantom ради благотворительности

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Александр Орехов
Дилеры Rolls-Royce В Дубае и Абу-Даби анонсировали коллаборацию с проживающим на Ближнем Востоке британским художником Сашей Джафри. Цель инициативы — создать шесть уникальных Phantom, средства от продажи которых пойдут на поддержку здравоохранения, образования и устойчивого развития.
Ранее этой осенью Rolls-Royce представил свой первый электромобиль — купе Spectre с 585-сильной установкой и особо комфортным шасси. Модель позиционируется в качестве идейной наследницы двухдверного Phantom, при этом построена она на той же «Архитектуре роскоши», что и последние бензиновые новинки Роллс-Ройса. До первых покупателей машины доберутся в конце следующего года.