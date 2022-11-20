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Арабские дилеры Rolls-Royce создадут шесть уникальных Phantom ради благотворительности
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Александр Орехов

Дилеры Rolls-Royce В Дубае и Абу-Даби анонсировали коллаборацию с проживающим на Ближнем Востоке британским художником Сашей Джафри. Цель инициативы — создать шесть уникальных Phantom, средства от продажи которых пойдут на поддержку здравоохранения, образования и устойчивого развития.

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  • Проект получил название The Six Elements. Джафри расписал так называемые «Галереи» — передние панели в салонах. Рисунки были выполнены в стилистике пяти стихий — земли, воды, огня, ветра и воздуха — а шестым элементом стало «Человечество».
  • Все машины уже проданы, и это позволило собрать более одного миллиона долларов на благотворительность.
  • Вместе с каждым автомобилем идёт невзаимозаменяемый токен (NFT). Цифровое произведение искусства можно будет перепродать, однако все вырученные средства автоматически пойдут на пожертвования. Торги состоятся на закрытом мероприятии в декабре этого года.

Ранее этой осенью Rolls-Royce представил свой первый электромобиль — купе Spectre с 585-сильной установкой и особо комфортным шасси. Модель позиционируется в качестве идейной наследницы двухдверного Phantom, при этом построена она на той же «Архитектуре роскоши», что и последние бензиновые новинки Роллс-Ройса. До первых покупателей машины доберутся в конце следующего года.

Как вам «благотворительный» Rolls-Royce?

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