Когда деньги не проблема: гиперкары для самых богатых

Компания Ajlani Motors из ОАЭ объективно крута: имя звучит красиво, эмблема-статуэтка выглядит пафоснее «Духа Экстаза» Rolls-Royce и замысловатее логотипа школы Хогвартс одновременно. Да и первая машина у них получилась более чем убедительной. Карбоновый кузов проектировал ценитель изгибов, в дизайне прослеживаются мотивы Lamborghini — в «Ажлани» не скрывают своего кумира и прямо говорят, чем вдохновлялись при постройке. Но арабы есть арабы — результат заимствования выглядит самобытно.

За спинами пилота и его пассажира расположена V-образная «восьмёрка», при помощи пары турбин доведённая до мощности в 1217 лошадиных сил. В Ajlani Motors уже принимают заказы и даже определились с общим объёмом в 99 машин. Когда именно клиенты начнут получать свои «Дракумы» и во сколько обойдётся каждый из гиперкаров, создатели пока молчат. А молчание — золото.