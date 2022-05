Когда деньги не проблема: гиперкары для самых богатых

О существовании ливанского бренда Zedro Motors известно далеко не всем. А первый живой прототип Notorious представили одновременно с карбоновым творением «Ажлани», так что слава модели оказалась в тени. Что такое экзотичный Notorious в двух словах? Это — основа от купе Infiniti G37 с его же 3,7-литровой силовой установкой и полностью новая оригинальная внешность с использованием пластика и композита. По словам представителей компании, первый суперкар One of One останется уникальным, и остальные экземпляры (всего их будет 100) будут отличаться как внешне, так и технически.

По желанию клиента мощность японского мотора в компании могут поднять до 1250 сил, а могут и вовсе заменить «ниссановское» сердце рядной шестёркой 2JZ от Toyota Supra. Нашёлся бы смельчак с деньгами, готовый отдать хотя бы $65 000 (без учёта донорского Infiniti).