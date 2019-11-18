Когда деньги не проблема: гиперкары для самых богатых
Константин Новацкий
Lamborghini и Pagani у роскошных отелей, Bugatti в отрядах полиции, шестиколёсные Гелики в песках — обычные будни крупных арабских столиц. Но вот с постройкой собственных супермашин в этих богатых нефтью странах тянули до последнего. Даже сегодня словосочетание «арабский гиперкар» отдаёт неслабой экзотикой. Что это у них получается и почему они ассоциируются с дикой мощью и полным безрассудством?
Ajlani Drakuma
Компания Ajlani Motors из ОАЭ объективно крута: имя звучит красиво, эмблема-статуэтка выглядит пафоснее «Духа Экстаза» Rolls-Royce и замысловатее логотипа школы Хогвартс одновременно. Да и первая машина у них получилась более чем убедительной. Карбоновый кузов проектировал ценитель изгибов, в дизайне прослеживаются мотивы Lamborghini — в «Ажлани» не скрывают своего кумира и прямо говорят, чем вдохновлялись при постройке. Но арабы есть арабы — результат заимствования выглядит самобытно.
За спинами пилота и его пассажира расположена V-образная «восьмёрка», при помощи пары турбин доведённая до мощности в 1217 лошадиных сил. В Ajlani Motors уже принимают заказы и даже определились с общим объёмом в 99 машин. Когда именно клиенты начнут получать свои «Дракумы» и во сколько обойдётся каждый из гиперкаров, создатели пока молчат. А молчание — золото.
Devel Sixteen
Запомнить название Defining Extreme Vehicles Car Industry непросто. Как и поверить в то, что такая компания существует не в комиксах про гонщика Спиди, а в реальных Эмиратах. Тем не менее всё почти-почти реально. В 2013 году компания выставила на автошоу в Дубае прототип Devel Sixteen, чья мощность составляла космические 5000 лошадиных сил. Жуткие цифры на выставке толком не подтверждались, но через два года американцы из компании SME, занятые в проекте, рассекретили начинку гиперкара Sixteen — это 12,3-литровый V16 с четырьмя турбинами, действительно развивающий свыше 4500 лошадей. «Потеря» 500 сил объяснялась просто: мощностной стенд не рассчитан на такой потенциал.
По заявлениям сотрудников компании, этот мотор позволит заднеприводной машине ускоряться до сотни меньше чем за две секунды и пробивать потолок в 500 километров в час. Два года назад американцы нашли подходящий стенд и показали на нём заявленные 5000 сил и свыше 5100 ньютон-метров крутящего момента. Это позволило компании объявить цену в 1,6 миллиона долларов за машину и набрать заказов, руководствуясь принципом «мы сами выбираем клиента». На настоящий момент проект подвешен — решаются технические вопросы. А отважные заказчики продолжают ждать.
Lykan Hypersport
Спасибо хайпу и «Форсажу» — о бейрутской компании W Motors теперь знают по всему миру. С 2012 года там работают над созданием среднемоторных гиперкаров, а две модели — Lykan Hypersport и Fenyr Supersport — стали отличной рекламой. Первая модель вышла особенной во многом из-за показателей: 1200 кг массы, 770 сил мощи и 2,8 секунды до сотни. Но главной фишкой Lykan стали...
Второй проект, Fenyr Supersport, получился не таким пафосным, но в работе над этой машиной W Motors преследовала другие цели: доступность и скорость. Максималка 900-сильного гиперкупе с доработанным оппозитным мотором Porsche составляет
Zedro Notorious
О существовании ливанского бренда Zedro Motors известно далеко не всем. А первый живой прототип Notorious представили одновременно с карбоновым творением «Ажлани», так что слава модели оказалась в тени. Что такое экзотичный Notorious в двух словах? Это — основа от купе Infiniti G37 с его же 3,7-литровой силовой установкой и полностью новая оригинальная внешность с использованием пластика и композита. По словам представителей компании, первый суперкар One of One останется уникальным, и остальные экземпляры (всего их будет 100) будут отличаться как внешне, так и технически.
По желанию клиента мощность японского мотора в компании могут поднять до 1250 сил, а могут и вовсе заменить «ниссановское» сердце рядной шестёркой 2JZ от Toyota Supra. Нашёлся бы смельчак с деньгами, готовый отдать хотя бы $65 000 (без учёта донорского Infiniti).
Laraki Fulgura
Эту жёлтую «Молнию» родом из Марокко в 2002 году назвали первым африканским суперкаром. Основатель Laraki Motors и бывший дизайнер яхт Абдесалам Лараки заявился с концепт-каром прямо на Женевский автосалон, где в то же время Ferrari представила новенькую 575M Maranello. Обе машины были схожи: как внешне, так и по технике. Правда, Fulgura пыталась копировать модель 360 Modena, а её V12 был мощнее, чем у Maranello. Конструктивно же арабский суперкар был ближе к Lamborghini, поскольку в шасси использовались элементы от тогдашнего Diablo.
В 2005-м технические и дизайнерские метания Laraki прекратились, облик суперкара изменился, и в серию пошли машины с моторами AMG. В топ-версии
Laraki Epitome
Первый блин марокканской компании не стал комом и спустя восемь лет (и одну попытку сделать свой гран-турер) Laraki представила новую модель — Epitome («Воплощение»). Причём не абы где, а сразу на Конкурсе элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич! Яркий красный прототип уже не хвастал дюжиной цилиндров, а довольствовался V8 от Chevrolet Corvette и его же основой. При этом мощность семилитрового мотора была более чем убедительной: 1200 сил на обычном бензине и 1750 — на гоночном топливе с октановым числом 110.
Там же, в Пеббл-Бич, компания озвучила производственный план: всего девять машин, по паре миллионов долларов каждая. Рэпер Карим Харбуш, известный как French Montana, почти сразу застолбил себе место.