В России на продажу выставили очень редкий спорткар ТагАЗ Aquila

Продавец утверждает, что ходовая часть седана полностью переделана с применением компонентов от Toyota, благодаря чему не только улучшен ездовой комфорт, но и увеличен дорожный просвет. Aquila получила также защиту днища.

Силовой агрегат модернизирован не только за счёт короткоходной механической коробки, но и форсированного с заводских 107 до 146 л.с. двигателя и альтернативной выхлопной системы с двумя патрубками.

В интерьере спорткара появились кожаная отделка, доработанная шумоизоляция (продавец называет её «качественной»), новая медиасистема с акустикой Kenwood и камерой заднего вида.

Нынешний владелец (третий по счёту) обещает передать покупателю запасные бамперы и фары, а также дополнительный руль и кнопку запуска двигателя, которую не успел установить. Автомобиль с пробегом 42 тысячи километров оценён в 900 тысяч рублей и находится в Смоленской области.

В начале десятилетия, когда Aquila собирали на Таганрогском заводе, машины продавали примерно по 420 тысяч рублей, но собрать смогли лишь несколько десятков. Как уточняли тогда «Известия», проблемы со сбытом были спровоцированы как трудностями самого завода, который не смог наладить массовое производство, так и невысоким качеством сборки машин. ТагАЗ окончательно обанкротился в 2014 году.