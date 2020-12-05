Американцы выпустили электрокар, который можно никогда не заряжать. Теоретически

Двухместная модель обладает кузовом из композитных материалов. Её масса в зави­симости от комплектации составляет 816–998 кило­граммов, а коэффи­циент аэро­динами­ческого сопротив­ления равен всего 0,13 (это примерно вдвое меньше, чем у средне­статисти­ческого автомобиля).

Силовая установка базовой (передне­приводной) версии развивает 134 л.с. при 25-кило­ваттной батарее. Запас хода такого трицикла достигает примерно 400 кило­метров. В самой дорогой моди­фикации Aptera оснащается батареей ёмкостью 100 кВт·ч и электро­моторами с суммарной отдачей 201 л.с. (привод — полный). В этом случае электрокар способен на более чем 1600 кило­метров без подзарядки.

На выбор предложены также 40- и 60-кило­ваттные версии трёх­колёсника с запасом хода около 640 и 960 кило­метров соответ­ственно. Кроме того, покупателям доступны три цвета экстерьера (чёрный, серебри­стый и белый), три варианта отделки салона и набор опций с системами помощи водителю и комплектом для бездорожья.

Цены на Aptera стартуют с 25,9 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), стоимость топовых вариантов превысит 46,9 тысячи (почти 3,5 миллиона рублей). Первые товарные экзем­пляры будут выпущены в 2021 году.