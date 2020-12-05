Американцы выпустили электрокар, который можно никогда не заряжать. Теоретически
Михаил Кондратьев
Американская компания Aptera представила серийный вариант своего одноимённого электрокара. Это трёхколёсник, который теоретически можно никогда не заряжать благодаря солнечным панелям на крыше и передней части кузова. По словам разработчиков, в ясную погоду эти панели восполняют запас хода более чем на 72 километра в течение дня.
Двухместная модель обладает кузовом из композитных материалов. Её масса в зависимости от комплектации составляет 816–998 килограммов, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен всего 0,13 (это примерно вдвое меньше, чем у среднестатистического автомобиля).
Силовая установка базовой (переднеприводной) версии развивает 134 л.с. при 25-киловаттной батарее. Запас хода такого трицикла достигает примерно 400 километров. В самой дорогой модификации Aptera оснащается батареей ёмкостью 100 кВт·ч и электромоторами с суммарной отдачей 201 л.с. (привод — полный). В этом случае электрокар способен на более чем 1600 километров без подзарядки.
На выбор предложены также 40- и 60-киловаттные версии трёхколёсника с запасом хода около 640 и 960 километров соответственно. Кроме того, покупателям доступны три цвета экстерьера (чёрный, серебристый и белый), три варианта отделки салона и набор опций с системами помощи водителю и комплектом для бездорожья.
Цены на Aptera стартуют с 25,9 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), стоимость топовых вариантов превысит 46,9 тысячи (почти 3,5 миллиона рублей). Первые товарные экземпляры будут выпущены в 2021 году.
Прототип трицикла компания представила ещё в 2007 году — тогда модель планировалось оснащать гибридной силовой установкой либо полностью электрической.
В 2011-мфирма обанкротилась, однако впоследствии возобновила деятельность. Прототип нынешнего электрокара был представлен в 2019 году, тогда же был обещан максимальный запас хода свыше 1600 километров.