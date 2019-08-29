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Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

Новости

Николай Андреев

Американская компания Aptera, которая обанкроти­лась в 2011 году и недавно возроди­лась с прежними созда­телями, предста­вила новый вариант своего трёх­колёсника — с двух­местным капле­видным кузовом и новой электри­ческой силовой установкой с огромным запасом хода.

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  • В каждое колесо Aptera встроен 68-сильный электро­мотор — в обычных режимах будут работать два передних, а задний подключа­ется при резких ускорениях. Блок аккуму­ляторов распо­ложен под сиденьями и за их спинками. В зависи­мости от версии ёмкость батареи составляет 40, 60 или 100 кВт·ч. С самым большим аккуму­лятором электро­кар Aptera способен проехать 1000 миль (1609 кило­метров). Скорост­ная зарядка за полчаса добавит до 320 кило­метров пробега.

  • Кузов Аптеры выполнен из композит­ных матери­алов с дополни­тельным усиле­нием из металли­ческих сплавов. Пока заявлена только снаряжён­ная масса для версии со средним аккуму­лятором — около 800 кило­граммов.

  • В минималистичном салоне есть мониторы для отображе­ния картинки с камер заднего вида, прямо­угольный руль со встроен­ной цифровой панелью приборов и большой вертикальный дисплей мульти­медийной системы.

  • Сейчас компания Aptera ищет инвесторов, чтобы до конца года построить три прото­типа трёх­колёсника. На это требуется 2,5 миллиона долларов. Если всё пойдёт по плану, в 2020 году машины покажут публике, а вскоре начнётся сертифи­кация модели для начала продаж.

Первую версию Aptera схожей конструкции предста­вили в 2007 году. Тогда авто­мобиль пред­лагали оснащать бензиновой или дизельной гибридной силовой установкой с расходом около двух литров на сто кило­метров. Задумыва­лась и полностью электри­ческая версия с запасом хода всего в 100 миль (160 кило­метров).

Как думаете, теперь у основателей Aptera всё получится?

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