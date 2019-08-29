Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

В каждое колесо Aptera встроен 68-сильный электро­мотор — в обычных режимах будут работать два передних, а задний подключа­ется при резких ускорениях. Блок аккуму­ляторов распо­ложен под сиденьями и за их спинками. В зависи­мости от версии ёмкость батареи составляет 40, 60 или 100 кВт·ч. С самым большим аккуму­лятором электро­кар Aptera способен проехать 1000 миль (1609 кило­метров). Скорост­ная зарядка за полчаса добавит до 320 кило­метров пробега.

Кузов Аптеры выполнен из композит­ных матери­алов с дополни­тельным усиле­нием из металли­ческих сплавов. Пока заявлена только снаряжён­ная масса для версии со средним аккуму­лятором — около 800 кило­граммов.

В минималистичном салоне есть мониторы для отображе­ния картинки с камер заднего вида, прямо­угольный руль со встроен­ной цифровой панелью приборов и большой вертикальный дисплей мульти­медийной системы.