Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Николай Андреев
Американская компания Aptera, которая обанкротилась в 2011 году и недавно возродилась с прежними создателями, представила новый вариант своего трёхколёсника — с двухместным каплевидным кузовом и новой электрической силовой установкой с огромным запасом хода.
В каждое колесо Aptera встроен 68-сильный электромотор — в обычных режимах будут работать два передних, а задний подключается при резких ускорениях. Блок аккумуляторов расположен под сиденьями и за их спинками. В зависимости от версии ёмкость батареи составляет 40, 60 или 100 кВт·ч. С самым большим аккумулятором электрокар Aptera способен проехать 1000 миль (1609 километров). Скоростная зарядка за полчаса добавит до 320 километров пробега.
Кузов Аптеры выполнен из композитных материалов с дополнительным усилением из металлических сплавов. Пока заявлена только снаряжённая масса для версии со средним аккумулятором — около 800 килограммов.
В минималистичном салоне есть мониторы для отображения картинки с камер заднего вида, прямоугольный руль со встроенной цифровой панелью приборов и большой вертикальный дисплей мультимедийной системы.
Сейчас компания Aptera ищет инвесторов, чтобы до конца года построить три прототипа трёхколёсника. На это требуется 2,5 миллиона долларов. Если всё пойдёт по плану, в 2020 году машины покажут публике, а вскоре начнётся сертификация модели для начала продаж.
Первую версию Aptera схожей конструкции представили в 2007 году. Тогда автомобиль предлагали оснащать бензиновой или дизельной гибридной силовой установкой с расходом около двух литров на сто километров. Задумывалась и полностью электрическая версия с запасом хода всего в 100 миль (160 километров).