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В России с 1 сентября заработали новые правила техосмотра
Новости

Дмитрий Елизаров

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила проведения техосмотра для тех автомобилей, которые ещё нужно подвергать этой процедуре. Список проверок сокращён с 82 до 55 пунктов: в частности, теперь на ТО больше не проверяют наличие аптечки и огнетушителя. Следующим этапом доработки системы может оказаться изменение тарифов: прохождение техосмотра станет дороже.

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  • Из списка проверок технического состояния автомобиля исключили, к примеру, контроль тормозных шлангов на наличие повреждений и коррозии, работоспособность стеклоомывателей и состояние рассеивателей фар. Кроме того, больше не будут проверять подтёки технических жидкостей из агрегатов — двигателей, коробок передач, мостов и аккумуляторов. Наконец, разрешили не контролировать уровень шума глушителя.
  • Коррекцию списка контролирующие органы объяснили в первую очередь желанием упростить саму процедуру техосмотра, исключив из неё дублирующие пункты. К примеру, повреждения тормозных шлангов неминуемо скажутся на работоспособности всей системы, а это будет выявлено во время проверки тормозов. Кроме того, Минтранс рассчитывает, что упрощение позволит операторам отказаться от части оборудования, а это снизит нагрузку на бизнес.

В начале нынешнего года правительство утвердило предложения по дальнейшей оптимизации системы техосмотра — в частности, озвученную ещё весной 2021-го идею передать контроль за ТО от Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Кроме того, планируется изменить в сторону увеличения тарифы на процедуру: проект новой методики их расчёта появился в феврале. Действующая сейчас методика была принята ещё в 2012 году, и участники отрасли неоднократно заявляли, что она перестала соответствовать реальности.

Проходили в этом году техосмотр?

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