В России с 1 сентября заработали новые правила техосмотра

Коррекцию списка контролирующие органы объяснили в первую очередь желанием упростить саму процедуру техосмотра, исключив из неё дублирующие пункты. К примеру, повреждения тормозных шлангов неминуемо скажутся на работоспособности всей системы, а это будет выявлено во время проверки тормозов. Кроме того, Минтранс рассчитывает, что упрощение позволит операторам отказаться от части оборудования, а это снизит нагрузку на бизнес.

В начале нынешнего года правительство утвердило предложения по дальнейшей оптимизации системы техосмотра — в частности, озвученную ещё весной 2021-го идею передать контроль за ТО от Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Кроме того, планируется изменить в сторону увеличения тарифы на процедуру: проект новой методики их расчёта появился в феврале. Действующая сейчас методика была принята ещё в 2012 году, и участники отрасли неоднократно заявляли, что она перестала соответствовать реальности.