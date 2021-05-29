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Россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили в апреле

Новости

Михаил Кондратьев

В апреле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили — количество ссуд достигло 93,8 тысячи. При этом средний чек снизился впервые с начала года, что объясняется смещением спроса в сторону более бюджетных машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

  • Предыдущий рекорд был установлен в марте. Относительно результатов того месяца число автокредитов выросло на 15,5%, но средняя сумма снизилась на 3% — до 970,7 тысячи рублей. Таким образом, объём кредитов в апреле составил 91 миллиард рублей (рост на 12,2%).

  • Более 60% ссуд в течение последних нескольких месяцев было выдано на приобретение новых автомобилей. По итогам апреля количество активных автокредитов в России выросло на 1,5%, а их общий объём увеличился на 27% — до 946,1 миллиарда рублей.

  • Ранее в мае стало известно, что спрос на новые автомобили на нашем рынке в 2021-м оказался выше, чем в «докарантинном» 2019 году. За апрель было продано 152 тысячи машин — это на 7,8% больше, чем в апреле 2019-го. Продажи с января по апрель выросли на 0,6%.

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