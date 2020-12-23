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Маск предлагал Apple купить Теслу за $ 60 миллиардов. Теперь компания стоит в 10 раз больше

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Дмитрий Елизаров

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что ранее предлагал фирме Apple выкупить его производ­ство электрокаров. Тогда это обошлось бы IT-гиганту в одну десятую нынешней цены Tesla, однако сделка не состоялась. Сообщение о возможной сделке опублико­вано в Твиттере Илона Маска.

  • По словам главы компании Tesla, предложение руково­дителю Apple Тиму Куку он сделал в «тёмные времена» разработки программы Model 3; суть предложения сводилась к обсуждению возмож­ности выкупа Tesla. Однако Кук отказался от встречи.

  • За последний год акции Tesla выросли в цене более чем в шесть раз. Сейчас фирма стоит больше не только любого другого произво­дителя, но и дороже, чем Toyota, GM, Ford и Volkswagen, вместе взятые. 

  • Капитализация компании на данный момент превышает 600 миллиардов долларов, тогда как на начало 2020 года Tesla стоила менее 100 миллиардов. Таким образом, у Apple был шанс получить контроль над фирмой за сумму примерно в 60 миллиардов долларов.

  • Увели­чилось и благо­состояние самого Маска, которого Forbes сейчас называет вторым самым богатым человеком в мире.

  • В Apple, как стало известно на днях, не отказы­ваются от мысли о собственном электро­мобиле. Компания работает над некоей революци­онной аккуму­ляторной техно­логией, призванной резко уменьшить себе­стоимость батарейных блоков. В чём именно состоит техно­логиче­ский прорыв, пока не сообщается, но, по данным Reuters, в Apple изучают возмож­ность применения одно­элементной батареи. Примеча­тельно, что Илон Маск в том же Твиттере назвал эту идею «электро­химически невозможной».

Как считаете, сглупили в Apple?

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