Маск предлагал Apple купить Теслу за $ 60 миллиардов. Теперь компания стоит в 10 раз больше

По словам главы компании Tesla, предложение руково­дителю Apple Тиму Куку он сделал в «тёмные времена» разработки программы Model 3; суть предложения сводилась к обсуждению возмож­ности выкупа Tesla. Однако Кук отказался от встречи.

За последний год акции Tesla выросли в цене более чем в шесть раз. Сейчас фирма стоит больше не только любого другого произво­дителя, но и дороже, чем Toyota, GM, Ford и Volkswagen, вместе взятые.

Капитализация компании на данный момент превышает 600 миллиардов долларов, тогда как на начало 2020 года Tesla стоила менее 100 миллиардов. Таким образом, у Apple был шанс получить контроль над фирмой за сумму примерно в 60 миллиардов долларов.

Увели­чилось и благо­состояние самого Маска, которого Forbes сейчас называет вторым самым богатым человеком в мире.