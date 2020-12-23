Маск предлагал Apple купить Теслу за $ 60 миллиардов. Теперь компания стоит в 10 раз больше
Дмитрий Елизаров
Глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что ранее предлагал фирме Apple выкупить его производство электрокаров. Тогда это обошлось бы
During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020
По словам главы компании Tesla, предложение руководителю Apple Тиму Куку он сделал в «тёмные времена» разработки программы Model 3; суть предложения сводилась к обсуждению возможности выкупа Tesla. Однако Кук отказался от встречи.
За последний год акции Tesla выросли в цене более чем в шесть раз. Сейчас фирма стоит больше не только любого другого производителя, но и дороже, чем Toyota, GM, Ford и Volkswagen, вместе взятые.
Капитализация компании на данный момент превышает 600 миллиардов долларов, тогда как на начало 2020 года Tesla стоила менее 100 миллиардов. Таким образом, у Apple был шанс получить контроль над фирмой за сумму примерно в 60 миллиардов долларов.
Увеличилось и благосостояние самого Маска, которого Forbes сейчас называет вторым самым богатым человеком в мире.
В Apple, как стало известно на днях, не отказываются от мысли о собственном электромобиле. Компания работает над некоей революционной аккумуляторной технологией, призванной резко уменьшить себестоимость батарейных блоков. В чём именно состоит технологический прорыв, пока не сообщается, но, по данным Reuters, в Apple изучают возможность применения одноэлементной батареи. Примечательно, что Илон Маск в том же Твиттере назвал эту идею «электрохимически невозможной».