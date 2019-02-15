Беспилотники Apple и Uber оказались самыми беспомощными

Главный параметр надёжности системы – частота вмешательства водителя беспилотника в управление автомобилем. Худшие результаты показали автономные машины Apple и Uber.

Водителю Apple приходилось вмешиваться в управление каждые 1,8 километра – хуже только Uber с показателем 0,6 километра. Лучший по этому критерию – беспилотник Waymo (дочерняя структура корпорации Alphabet), который проехал 17 847 километров без вмешательства человека. Такой дистанции хватило бы съездить из Москвы в Хабаровск и вернуться обратно.

На второй строчке рейтинга – автономная система General Motors Cruise. Она проезжает до 8328 километров без вмешательства человека. На третьем месте с результатом в 3200 километров оказался стартап Zoox, который первым в Калифорнии получил право использовать беспилотники для пассажирских перевозок.

Как пояснили разработчики беспилотных автомобилей «Яндекс», приведённая статистика предоставляется самими производителями автономных систем – сопоставлять данные разных компаний некорректно. Дорожная служба Калифорнии требует от них отчёты о случаях, которые могли привести к аварии или произошли из-за отказа оборудования, но информация о других вмешательствах считается необязательной.