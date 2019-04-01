Apple наняла главного моториста Tesla

Майкл Швекуч – один из лучших специалистов по электромоторам. До прихода в Tesla в 2015 году он долгое время работал в компаниях, выпускающих автокомпоненты, – например, в BorgWarner и GKN, где создавал электрические двигатели для гибридных автомобилей BMW i8, Porsche 918, Volvo XC90 и других.