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Apple наняла главного моториста Tesla

Новости

Николай Андреев

Глава подразделения по разработке электрических силовых установок Tesla Майкл Швекуч перешёл на работу в секретную команду компании Apple. Как сообщает издание Electrek, вместе с ним Теслу покинули ещё несколько сотрудников.

Красным выделены электромоторы Tesla

  • Майкл Швекуч – один из лучших специалистов по электромоторам. До прихода в Tesla в 2015 году он долгое время работал в компаниях, выпускающих автокомпоненты, – например, в BorgWarner и GKN, где создавал электрические двигатели для гибридных автомобилей BMW i8, Porsche 918, Volvo XC90 и других.

  • В Tesla Швекуч участвовал в разработке второго поколения модели Roadster, безымянного пикапа и тягача Semi. Вероятно, в Apple решили вернуться к идее выпуска собственного электромобиля, но из-за высокой секретности никакой другой информации пока нет.

Компания Apple начала работу над собственным автомобилем с автопилотом в 2014 году, открыв отдел Project Titan. Спустя два года его перепрофилировали на создание универсальной системы беспилотного вождения для продажи автопроизводителям.

Купили бы электромобиль Apple?

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