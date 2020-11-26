Apple запатентовала систему обнаружения трещин на автомобильных стёклах

Apple предлагает всего лишь помещать прозрачную токо­проводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она позволит обнаруживать любые повреждения, включая микро­трещины. Основное предназ­начение плёнки — фиксировать поломки, которые могут повлиять на работу системы обогрева лобовых стёкол: микро­сколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и коррозия способна их повредить.

По мнению Apple, своевременное обнаруже­ние проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полно­ценные трещины, — то и уберечь от травм.

По мнению Motor1, эту же технологию можно задей­ствовать и ради повышения угоно­стойкости автомо­билей. Если подключить токо­проводящую плёнку к бортовой электронике, то в случае нарушения целост­ности стекла она сумеет, к примеру, блокировать двигатель и отослать владельцу оповещение на смартфон.

Потенциал практического применения этого патента пока не уточняется.