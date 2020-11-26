Apple запатентовала систему обнаружения трещин на автомобильных стёклах
Дмитрий Елизаров
IT-гигант Apple запатентовал технологию, позволяющую мгновенно определять наличие в лобовых стёклах автомобилей микротрещин, которые способны нарушить работу систем обогрева. Как уточняет Motor1, эта же схема может использоваться и для защиты от угона.
Apple предлагает всего лишь помещать прозрачную токопроводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она позволит обнаруживать любые повреждения, включая микротрещины. Основное предназначение плёнки — фиксировать поломки, которые могут повлиять на работу системы обогрева лобовых стёкол: микросколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и коррозия способна их повредить.
По мнению Apple, своевременное обнаружение проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полноценные трещины, — то и уберечь от травм.
По мнению Motor1, эту же технологию можно задействовать и ради повышения угоностойкости автомобилей. Если подключить токопроводящую плёнку к бортовой электронике, то в случае нарушения целостности стекла она сумеет, к примеру, блокировать двигатель и отослать владельцу оповещение на смартфон.
Потенциал практического применения этого патента пока не уточняется.
Ранее компания Apple планировала разработать собственный автомобиль. Запущенный в 2014 году Project Titan должен был привести к появлению на свет высокотехнологичного электрического беспилотника, однако позже фирма серьёзно сократила свои вложения в эту сферу. Сейчас судьба «Проекта Титан» неизвестна.