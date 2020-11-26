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Apple запатентовала систему обнаружения трещин на автомобильных стёклах

Новости

Дмитрий Елизаров

IT-гигант Apple запатентовал технологию, позволяющую мгновенно определять наличие в лобовых стёклах автомо­билей микро­трещин, которые способны нарушить работу систем обогрева. Как уточняет Motor1, эта же схема может использо­ваться и для защиты от угона.

  • Apple предлагает всего лишь помещать прозрачную токо­проводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она позволит обнаруживать любые повреждения, включая микро­трещины. Основное предназ­начение плёнки — фиксировать поломки, которые могут повлиять на работу системы обогрева лобовых стёкол: микро­сколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и коррозия способна их повредить.

  • По мнению Apple, своевременное обнаруже­ние проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полно­ценные трещины, — то и уберечь от травм.

  • По мнению Motor1, эту же технологию можно задей­ствовать и ради повышения угоно­стойкости автомо­билей. Если подключить токо­проводящую плёнку к бортовой электронике, то в случае нарушения целост­ности стекла она сумеет, к примеру, блокировать двигатель и отослать владельцу оповещение на смартфон.

  • Потенциал практического применения этого патента пока не уточняется.

  • Ранее компания Apple планиро­вала разработать собственный автомобиль. Запущенный в 2014 году Project Titan должен был привести к появлению на свет высоко­техно­логичного электриче­ского беспилотника, однако позже фирма серьёзно сократила свои вложения в эту сферу. Сейчас судьба «Проекта Титан» неизвестна.

Как считаете, дельную штуку придумали в Apple?

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