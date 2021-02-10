Названы новые возможные партнёры Apple по проекту электромобиля
Дмитрий Елизаров
Apple может попытаться договориться о производстве автономного электрокара с Nissan, Honda, новым концерном Stellantis или даже BMW. Об этом заявили аналитики рынка, опрошенные CNN. Однако, по их мнению, речь в рамках этого проекта идёт не о полноценном партнёрстве, а скорее о контрактном производстве.
Эксперты отрасли утверждают, что Apple ищет возможности сотрудничества с компанией, располагающей развитыми производственными мощностями, — это дешевле, чем строить их самостоятельно. Однако, по их мнению,
IT-гигантне готов делиться с потенциальными партнёрами собственными наработками в области электрической мобильности и автономных систем управления.
Поэтому целый ряд крупных производителей, особенно развивающихся в том же направлении, не пойдёт на заведомо невыгодное сотрудничество либо, по примеру Hyundai-Kia, откажется превращаться в «производственный придаток» фирмы Apple. Тем не менее на это могут согласиться более мелкие компании, в числе которых называют Honda и Nissan. В свою очередь, премиальные бренды наподобие BMW имеют шанс стать более лояльными к Apple просто ради самого факта участия в громком проекте.
Одним из наиболее вероятных участников этого партнёрства считают компанию Magna. Она не является самостоятельным производителем, однако собирает на своих мощностях машины для целого ряда брендов, включая Mercedes-Benz, Toyota и Jaguar. Контракт с Magna позволит Apple избежать претензий на собственные интеллектуальные продукты. Примечательно, что по данным Autoevolution компания Magna уже заключила соглашение с одним из молодых производителей электрокаров: с 2022 года фирма будет собирать на своих мощностях электрокроссовер Fisker Ocean.
Альянс Hyundai-Kia, которому ранее приписывали роль сборщика будущего электрокара Apple, несколько дней назад заявил об отсутствии таких планов.