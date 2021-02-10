Tesla будет продавать «народный электрокар» по всему миру

Названы новые возможные партнёры Apple по проекту электромобиля

Новости

Дмитрий Елизаров

Apple может попытаться договориться о производ­стве автономного электрокара с Nissan, Honda, новым концерном Stellantis или даже BMW. Об этом заявили аналитики рынка, опрошенные CNN. Однако, по их мнению, речь в рамках этого проекта идёт не о полно­ценном партнёр­стве, а скорее о контрактном производстве.

  • Эксперты отрасли утверждают, что Apple ищет возможности сотрудни­чества с компанией, располагающей развитыми производ­ственными мощностями, — это дешевле, чем строить их само­стоятельно. Однако, по их мнению, IT-гигант не готов делиться с потенци­альными партнёрами собственными наработками в области электриче­ской мобиль­ности и автономных систем управления.

  • Поэтому целый ряд крупных производи­телей, особенно развива­ющихся в том же направ­лении, не пойдёт на заведомо невыгодное сотрудни­чество либо, по примеру Hyundai-Kia, откажется превращаться в «производ­ственный придаток» фирмы Apple. Тем не менее на это могут согласиться более мелкие компании, в числе которых называют Honda и Nissan. В свою очередь, премиальные бренды наподобие BMW имеют шанс стать более лояльными к Apple просто ради самого факта участия в громком проекте.

  • Одним из наиболее вероятных участников этого партнёрства считают компанию Magna. Она не является самостоятель­ным произво­дителем, однако собирает на своих мощностях машины для целого ряда брендов, включая Mercedes-Benz, Toyota и Jaguar. Контракт с Magna позволит Apple избежать претензий на собственные интел­лекту­альные продукты. Примеча­тельно, что по данным Autoevolution компания Magna уже заключила соглашение с одним из молодых произво­дителей электрокаров: с 2022 года фирма будет собирать на своих мощностях электро­кроссовер Fisker Ocean.

  • Альянс Hyundai-Kia, которому ранее приписывали роль сборщика будущего электрокара Apple, несколько дней назад заявил об отсутствии таких планов.

По-вашему, как лучше поступить Apple?

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