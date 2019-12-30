Выбрасывать огрызки из машины оказалось опасно для природы

Огрызки яблок, выбрасываемые из окон автомобилей, наносят вред природе, влияя на развитие диких видов яблонь. К такому неожиданному выводу пришли специалисты Королевского ботанического сада Эдинбурга, пишет Daily Mail.

Ученые исследовали деревья, растущие вдоль скоростных шоссе А9 и М9 в Шотландии, и пришли к выводу, что половина произ­растающих неподалёку от дорог яблонь — гибридные сорта неместного происхож­дения. Дело в том, что проезжающие по этим дорогам люди выкидывают из окон огрызки яблок. Семена из огрызков попадают в почву и прорастают, после чего проис­ходит перекрёстное опыление с местными дикими сортами.

По словам Маркуса Рахсуна, молекулярного биолога Королевского ботанического сада Эдинбурга, подобная гибридизация ведёт к стреми­тельному вымиранию диких сортов яблонь. Чтобы этого избежать, сотрудники ботанического сада намерены высадить 120 «чисто­кровных» диких яблонь malus sylvestris и призывают водителей не выбрасывать огрызки из окон на трассах.