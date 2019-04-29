В Apple придумали универсальную систему терморегуляции для электрокаров

Согласно описанию патента, система терморегулирования состоит из нескольких контуров: циркуляции хладагента, охлаждения, нагрева (нужен для прогрева батарей в случае запуска при низких температурах), блока батарей и силовой установки. У каждого из этих контуров (кроме контура с хладагентом) есть свой теплообменник, все они соединены друг с другом и могут открываться и закрываться, обеспечивая нагрев или охлаждение отдельных участков системы.

Кроме того, патент предусматривает использование жидкостного газоохладителя, который отводит тепло от контура охлаждения и направляет его на другие участки системы, например, для отопления салона.

Предполагается, что компания Apple сама будет собирать всю систему, закачивать в неё хладагент, проверять, а затем в готовом виде поставлять другим компаниям.