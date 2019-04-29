В Apple придумали универсальную систему терморегуляции для электрокаров
Андрей Шульдешов
Группа инженеров Apple, работающая над проектом беспилотного автомобиля (так называемый Project Titan), создала систему терморегуляции для автомобилей с электрическими силовыми установками. Соответствующая заявка подана в американское патентное бюро.
Согласно описанию патента, система терморегулирования состоит из нескольких контуров: циркуляции хладагента, охлаждения, нагрева (нужен для прогрева батарей в случае запуска при низких температурах), блока батарей и силовой установки. У каждого из этих контуров (кроме контура с хладагентом) есть свой теплообменник, все они соединены друг с другом и могут открываться и закрываться, обеспечивая нагрев или охлаждение отдельных участков системы.
Кроме того, патент предусматривает использование жидкостного газоохладителя, который отводит тепло от контура охлаждения и направляет его на другие участки системы, например, для отопления салона.
Предполагается, что компания Apple сама будет собирать всю систему, закачивать в неё хладагент, проверять, а затем в готовом виде поставлять другим компаниям.
Проект беспилотника от Apple разрабатывается в условиях повышенной секретности. Одно время ходили слухи, что IT-гигант заморозил разработки, однако издание Reuters сообщает, что работы продолжаются: сейчас в компании трудятся над лидарами нового поколения, которые смогут распознавать объекты на расстоянии сотен метров. По неподтверждённым данным, беспилотник от Apple будет представлен к 2025 году.