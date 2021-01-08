Электрокар от Apple могут создать в партнёрстве с Hyundai

Электромобиль от Apple может быть разработан в сотрудни­честве с компанией Hyundai. Факт переговоров об участии в проекте Hyundai подтвердил пред­ставитель корейского бренда. Об этом сообщает CNBC.

«Мы в курсе, что Apple ведёт переговоры с несколькими крупными авто­концернами, включая Hyundai Motor. Так как всё находится на ранней стадии, никакой конкретики пока сообщить не можем», — рассказал пред­ставитель корейского авто­гиганта. На это заявление биржи отреаги­ровали ростом стоимости акций Hyundai на 19%.

Ранее сообщалось, что Аpple хочет объединить усилия с какой-нибудь из ведущих авто­мобильных компаний не только в части произ­водства непосред­ственно электро­мобиля. Американцы также хотят разделить затраты по разработке аккуму­ляторных батарей. Их создание и запуск в произ­водство хотя и дешевеют с каждым месяцем, всё равно остаются очень дорого­стоящим процессом.