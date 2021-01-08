Электрокар от Apple могут создать в партнёрстве с Hyundai
Кирилл Малышев
Электромобиль от Apple может быть разработан в сотрудничестве с компанией Hyundai. Факт переговоров об участии в проекте Hyundai подтвердил представитель корейского бренда. Об этом сообщает CNBC.
«Мы в курсе, что Apple ведёт переговоры с несколькими крупными автоконцернами, включая Hyundai Motor. Так как всё находится на ранней стадии, никакой конкретики пока сообщить не можем», — рассказал представитель корейского автогиганта. На это заявление биржи отреагировали ростом стоимости акций Hyundai на 19%.
Ранее сообщалось, что Аpple хочет объединить усилия с какой-нибудь из ведущих автомобильных компаний не только в части производства непосредственно электромобиля. Американцы также хотят разделить затраты по разработке аккумуляторных батарей. Их создание и запуск в производство хотя и дешевеют с каждым месяцем, всё равно остаются очень дорогостоящим процессом.
Apple планирует выпустить собственный автомобиль к 2024 году. Более того, вместе с iCar может дебютировать некая революционная технология для аккумуляторов. Она должна радикально снизить стоимость батарей. Предположительно, Apple использует литий-железо-фосфатные аккумуляторы вместо распространённых сейчас литий-ионных и изменит схему компоновки батарейных блоков.