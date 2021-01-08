Уникальный кемпер на базе Volkswagen T4 выставили на продажу. Недорого

Электрокар от Apple могут создать в партнёрстве с Hyundai

Новости

Кирилл Малышев

Электромобиль от Apple может быть разработан в сотрудни­честве с компанией Hyundai. Факт переговоров об участии в проекте Hyundai подтвердил пред­ставитель корейского бренда. Об этом сообщает CNBC.

  • «Мы в курсе, что Apple ведёт переговоры с несколькими крупными авто­концернами, включая Hyundai Motor. Так как всё находится на ранней стадии, никакой конкретики пока сообщить не можем», — рассказал пред­ставитель корейского авто­гиганта. На это заявление биржи отреаги­ровали ростом стоимости акций Hyundai на 19%.

  • Ранее сообщалось, что Аpple хочет объединить усилия с какой-нибудь из ведущих авто­мобильных компаний не только в части произ­водства непосред­ственно электро­мобиля. Американцы также хотят разделить затраты по разработке аккуму­ляторных батарей. Их создание и запуск в произ­водство хотя и дешевеют с каждым месяцем, всё равно остаются очень дорого­стоящим процессом.

  • Apple планирует выпустить собственный автомобиль к 2024 году. Более того, вместе с iCar может дебюти­ровать некая революци­онная технология для аккуму­­ляторов. Она должна радикально снизить стоимость батарей. Предполо­жительно, Apple использует литий-железо-фосфатные аккуму­ляторы вместо распро­странённых сейчас литий-ионных и изменит схему компоновки батарейных блоков.

Верите в появление iCar?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение