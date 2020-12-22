Названы сроки выхода электромобиля от Аpple
Дмитрий Елизаров
Компания Apple может выпустить собственный автомобиль уже к 2024 году. Более того, как сообщают источники агентства Reuters, вместе с iCar может дебютировать и некая революционная технология конструкции аккумуляторов — она должна радикально снизить стоимость батарей.
Источники агентства, знакомые с ситуацией, утверждают, что в Apple по-прежнему идёт работа над «проектом Титан», запущенным ещё в 2014 году. Целью проекта является создание собственного электромобиля с возможностью автономного управления.
Однако сейчас усилия инженеров сосредоточены в основном на разработке принципиально нового типа батарей. Если проект будет реализован, некая новейшая технология позволит не только заметно снизить стоимость аккумуляторов, но и увеличить их ёмкость, а следовательно — и запас хода. Возможно, Apple готовит революцию на рынке электромобилей: ранее сообщалось, что именно цена аккумуляторов главным образом сдерживает бурное развитие этого сегмента рынка.
Предположительно, Apple планирует использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы, в отличие от наиболее распространённых сейчас литий-ионных. Кроме того, источники намекают на некую принципиально иную компоновку батарейных блоков.
Кому именно доверят сборку электрокара Apple, пока неизвестно. По данным источников, компания рассматривает возможность поиска технологического партнёра для этого проекта, сама же займётся интеграцией систем автономного управления. На сторонних поставщиков может быть возложена задача производства составляющих этих систем — в первую очередь, лидарных датчиков.
Объявить о завершении разработок и создании в том или ином виде собственного электромобиля Apple может к 2024 году, однако в связи с коронавирусными ограничениями не исключена задержка ещё на год. Комментировать эти сведения в самой компании агентству отказались.
В ноябре стало известно о заявке на патент, поданной компанией Apple — фирма зарегистрировала права на технологию обнаружения микротрещин в лобовых стёклах автомобилей.