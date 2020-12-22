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Названы сроки выхода электромобиля от Аpple

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Дмитрий Елизаров

Компания Apple может выпустить собственный автомобиль уже к 2024 году. Более того, как сообщают источники агентства Reuters, вместе с iCar может дебютировать и некая революционная технология конструкции аккуму­ляторов — она должна радикально снизить стоимость батарей.

  • Источники агентства, знакомые с ситуацией, утверждают, что в Apple по-прежнему идёт работа над «проектом Титан», запущенным ещё в 2014 году. Целью проекта является создание собственного электро­мобиля с возмож­ностью автономного управления.

  • Однако сейчас усилия инженеров сосредото­чены в основном на разработке принципи­ально нового типа батарей. Если проект будет реализован, некая новейшая технология позволит не только заметно снизить стоимость аккуму­ляторов, но и увеличить их ёмкость, а следова­тельно — и запас хода. Возможно, Apple готовит революцию на рынке электро­мобилей: ранее сообщалось, что именно цена аккуму­ляторов главным образом сдер­живает бурное развитие этого сегмента рынка.

  • Предположительно, Apple планирует использовать литий-железо-фосфатные аккуму­ляторы, в отличие от наиболее распро­странённых сейчас литий-ионных. Кроме того, источники намекают на некую принципи­ально иную компоновку батарейных блоков.

  • Кому именно доверят сборку электрокара Apple, пока неизвестно. По данным источников, компания рассматривает возмож­ность поиска техно­логического партнёра для этого проекта, сама же займётся интеграцией систем автономного управления. На сторонних поставщиков может быть возложена задача произ­водства составляющих этих систем — в первую очередь, лидарных датчиков.

  • Объявить о завершении разработок и создании в том или ином виде собственного электромобиля Apple может к 2024 году, однако в связи с корона­вирусными ограни­чениями не исключена задержка ещё на год. Комменти­ровать эти сведения в самой компании агентству отказались.

  • В ноябре стало известно о заявке на патент, поданной компанией Apple — фирма зареги­стрировала права на технологию обнаружения микро­трещин в лобовых стёклах автомобилей.

Как считаете, появится на свет iCar или всё же нет?

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