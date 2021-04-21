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Компания Apple запатентовала странный бампер, изменяющий свою форму

Новости

Кирилл Малышев

В американской базе патентов появились документы на странную идею компании Apple. Производитель айфонов предложил оснащать автомобили надувными бамперами, изменяющими свою форму, пишет The Drive.

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  • Специальный резервуар, расположенный за корпусом бампера, надувается газом по команде водителя или автоматически при определённых обстоятельствах. При этом внешняя часть бампера меняет форму, но, судя по патентным рисункам, остаётся присоединённой к кузову. Система перезарядки хранилища с газом осталась за кадром патента.

  • Apple предлагает несколько ситуаций, когда изобретение может оказаться полезным. «Сдувать» бамперы можно на тесных парковках. А надувать – ради улучшения аэродинамики или дополнительной амортизации при столкновении с пешеходами. Правда, описание умалчивает, чем заменить применяющийся сегодня для облицовки бамперов жёсткий пластик.

  • В феврале Apple подала заявку на выдачу патента на необычную функцию для своего будущего автопилота — своего рода «управление жестами» с внешней стороны. Система сможет различать жесты дорожных полицейских и подчиняться им. В новый сервис также заложен функционал сбора и распространения информации: автомобили, оборудованные автопилотом от Apple, станут делиться полученными данными с другими машинами.

Хотели бы себе такие бамперы?

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