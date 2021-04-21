Компания Apple запатентовала странный бампер, изменяющий свою форму

Специальный резервуар, расположенный за корпусом бампера, надувается газом по команде водителя или автоматически при определённых обстоятельствах. При этом внешняя часть бампера меняет форму, но, судя по патентным рисункам, остаётся присоединённой к кузову. Система перезарядки хранилища с газом осталась за кадром патента.

Apple предлагает несколько ситуаций, когда изобретение может оказаться полезным. «Сдувать» бамперы можно на тесных парковках. А надувать – ради улучшения аэродинамики или дополнительной амортизации при столкновении с пешеходами. Правда, описание умалчивает, чем заменить применяющийся сегодня для облицовки бамперов жёсткий пластик.