Компания Apple запатентовала странный бампер, изменяющий свою форму
Кирилл Малышев
В американской базе патентов появились документы на странную идею компании Apple. Производитель айфонов предложил оснащать автомобили надувными бамперами, изменяющими свою форму, пишет The Drive.
Специальный резервуар, расположенный за корпусом бампера, надувается газом по команде водителя или автоматически при определённых обстоятельствах. При этом внешняя часть бампера меняет форму, но, судя по патентным рисункам, остаётся присоединённой к кузову. Система перезарядки хранилища с газом осталась за кадром патента.
Apple предлагает несколько ситуаций, когда изобретение может оказаться полезным. «Сдувать» бамперы можно на тесных парковках. А надувать – ради улучшения аэродинамики или дополнительной амортизации при столкновении с пешеходами. Правда, описание умалчивает, чем заменить применяющийся сегодня для облицовки бамперов жёсткий пластик.
В феврале Apple подала заявку на выдачу патента на необычную функцию для своего будущего автопилота — своего рода «управление жестами» с внешней стороны. Система сможет различать жесты дорожных полицейских и подчиняться им. В новый сервис также заложен функционал сбора и распространения информации: автомобили, оборудованные автопилотом от Apple, станут делиться полученными данными с другими машинами.