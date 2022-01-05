Apple снимет кино про Формулу-1 с Брэдом Питтом и Льюисом Хэмилтоном

Подробности сюжета будущего фильма пока не раскрываются. Предположительно, Питт сыграет ветерана гоночных сражений, отошедшего от дел, — он вернётся на трассу, чтобы тренировать молодого спортсмена. Кто исполнит роль подопечного Брэда Питта, пока неизвестно.

Режиссёром амбициозного проекта станет Джозеф Косински, известный по фильмам «Обливион» и «Трон: наследие», а сценарий напишет один из авторов «Трансформеров» Эрен Крюгер. При этом должность продюсера займёт Джерри Брукхаймер: в основном его и будет консультировать Хэмилтон.

Последней заметной киноработой на тему классических гонок стал фильм «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях. Эта лента рассказывает о подготовке к знаковому сражению двух автогигантов в Ле-Мане в 1960-х годах. По данным Empire, Брэд Питт и Джозеф Косински планировали снять фильм на эту тему ещё в 2013 году — он должен был называться Go Like Hell.