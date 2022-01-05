Оставить коммент

Льготные автокредиты в России распространили на электрокары, но есть нюанс

Apple снимет кино про Формулу-1 с Брэдом Питтом и Льюисом Хэмилтоном

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Apple готова вложить средства в производство нового полнометражного фильма о гонках Формулы-1. Как сообщает Empire, одну из главных ролей в спортивной драме сыграет Брэд Питт, а консультантом режиссёра и продюсера станет экс-чемпион «королевских гонок» Льюис Хэмилтон. Apple, по данным издания, уже заплатила за сценарий 140 миллионов долларов, опередив претендентов из Paramount, Netflix, Universal и Sony.

Иллюстрация: кадр из фильма «Однажды в... Голливуде», 2019, Bradpittweb.com 

  • Подробности сюжета будущего фильма пока не раскрываются. Предположительно, Питт сыграет ветерана гоночных сражений, отошедшего от дел, — он вернётся на трассу, чтобы тренировать молодого спортсмена. Кто исполнит роль подопечного Брэда Питта, пока неизвестно.
  • Режиссёром амбициозного проекта станет Джозеф Косински, известный по фильмам «Обливион» и «Трон: наследие», а сценарий напишет один из авторов «Трансформеров» Эрен Крюгер. При этом должность продюсера займёт Джерри Брукхаймер: в основном его и будет консультировать Хэмилтон.

Последней заметной киноработой на тему классических гонок стал фильм «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях. Эта лента рассказывает о подготовке к знаковому сражению двух автогигантов в Ле-Мане в 1960-х годах. По данным Empire, Брэд Питт и Джозеф Косински планировали снять фильм на эту тему ещё в 2013 году — он должен был называться Go Like Hell.

Будете ждать премьеры?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я