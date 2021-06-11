Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW — он будет заниматься электрокарами

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Apple хочет ставить на свою будущую машину китайские батареи
Британцы предложили новый способ превращения старых MINI в электромобили
Кирилл Малышев
Компания Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW Ульриха Кранца. Он будет развивать автомобильное направление американской компании, пишет Bloomberg.
На этой неделе стало известно, что Apple ведёт переговоры о поставке аккумуляторов для него с китайскими компаниями CATL и BYD. Ни одна из сторон не дала официального комментария по этому поводу. В свете напряжённых торговых отношений США и Китая новость выглядит неожиданной. Условием Apple называют размещение производства на территории Штатов.