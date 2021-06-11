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Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW — он будет заниматься электрокарами

Новости

Кирилл Малышев

Компания Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW Ульриха Кранца. Он будет развивать автомобильное направление американской компании, пишет Bloomberg.

  • Кранц проработал в BMW 30 лет. Значительную часть этого стажа занимался электрифи­цированными моделями. В частности, под его руководством вышли первые серийные экологически чистые BMW — i3 и i8. В Apple он станет работать под началом Дага Филда, который прежде отвечал в Тесле за проект Model 3.
  • В последние годы Ульрих Кранц развивал стартап Canoo. Его целью было создание электро­мобилей для каршеринга и проката. Однако не так давно компания объявила о его отставке — причина ухода Кранца не уточнялась.
  • Apple работает над собственным автомобилем с 2014 года. Он будет электрическим и с функциями автономного вождения. Однако пока видимых результатов семилетнего процесса не видно. Bloomberg полагает, что усиление команды опытным топ-менеджером имеет целью ускорить работу над машиной.

На этой неделе стало известно, что Apple ведёт переговоры о поставке аккумуляторов для него с китайскими компаниями CATL и BYD. Ни одна из сторон не дала официального комментария по этому поводу. В свете напряжённых торговых отношений США и Китая новость выглядит неожиданной. Условием Apple называют размещение производства на территории Штатов.

Помогут специалисты BMW и Теслы компании Apple?

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