Apple хочет ставить на свою будущую машину китайские батареи

Американская компания Apple, ранее приступившая к разработке собственного электромобиля, ведёт переговоры о поставке аккумуляторов для него с китайскими компаниями CATL и BYD. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ни одна из сторон не дала официального комментария по этому поводу. Reuters ссылается на собственные неназванные источники. В свете напряжённых торговых отношений США и Китая новость выглядит неожиданной.

Как пишет издание, Apple поставила условие своему будущему поставщику: он должен организовать производство на территории Штатов. CATL является мировым лидером по производству аккумуляторных батарей для автоиндустрии и сотрудничает, в частности, с Теслой. BYD — на четвёртом месте в отрасли.

В феврале сообщалось, что Apple может попытаться договориться о производ­стве автономного электрокара с Nissan, Honda, новым концерном Stellantis или даже BMW. Речь в рамках этого проекта идёт не о полно­ценном партнёр­стве, а скорее о контрактном производстве. Эксперты отрасли утверждают, что Apple ищет возможности сотрудничества с компанией, располагающей развитыми производственными мощностями, — это дешевле, чем строить их самостоятельно.