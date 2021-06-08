Apple хочет ставить на свою будущую машину китайские батареи

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Названы новые возможные партнёры Apple по проекту электромобиля
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Кирилли Малышев
Американская компания Apple, ранее приступившая к разработке собственного электромобиля, ведёт переговоры о поставке аккумуляторов для него с китайскими компаниями CATL и BYD. Об этом сообщает агентство Reuters.
В феврале сообщалось, что Apple может попытаться договориться о производстве автономного электрокара с Nissan, Honda, новым концерном Stellantis или даже BMW. Речь в рамках этого проекта идёт не о полноценном партнёрстве, а скорее о контрактном производстве. Эксперты отрасли утверждают, что Apple ищет возможности сотрудничества с компанией, располагающей развитыми производственными мощностями, — это дешевле, чем строить их самостоятельно.