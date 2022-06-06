Представлен обновлённый Apple CarPlay: встроенная приборная панель и управление функциями автомобиля

Так, вместо штатной цифровой приборной панели в машине может отображаться интерфейс Apple CarPlay. Он показывает все те же данные, что и фирменная приборка: скорость, обороты, остаток топлива, температуру охлаждающей жидкости. Водитель может выбрать дизайн и цветовую схему по своему вкусу.