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Представлен обновлённый Apple CarPlay: встроенная приборная панель и управление функциями автомобиля

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Кирилл Малышев

Вместе с обновлением операционной системы iOS 16 вышла свежая версия Apple CarPlay. Теперь протокол синхронизации смартфона с медиасистемой стал полноценным инструментом управления функциями автомобиля.

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  • Через панель Apple CarPlay водитель может настраивать климат-контроль, включать обогрев руля, обогрев и вентиляцию сидений. Кроме того, система отныне не ограничивается работой на дисплее медиасистемы, а может «захватывать» и другие экраны. 
  • При этом CarPlay теперь адаптируется к размерам мультимедийных дисплеев.
  • Так, вместо штатной цифровой приборной панели в машине может отображаться интерфейс Apple CarPlay. Он показывает все те же данные, что и фирменная приборка: скорость, обороты, остаток топлива, температуру охлаждающей жидкости. Водитель может выбрать дизайн и цветовую схему по своему вкусу.
  • Возможность пользоваться последней версией Apple CarPlay получат не все автомобилисты из тех, у кого система сейчас работает. Для неё требуется более мощное «железо». Поэтому поначалу версия окажется доступна только на самых свежих моделях автомобилей.

Месяц назад обновился и Android Auto. Система обрела три виджета для навигации, медиаконтента и уведомлений. Как и Apple CarPlay, она получила способность адаптироваться к размерам и формату штатного дисплея машины.

Вы пользуетесь Apple CarPlay или Android Auto?

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