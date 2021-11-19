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Apple представит полностью автономный электрокар в 2025 году

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Александр Шохинов

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Американская компания Apple ускоряет разработку собственного полностью автономного электрокара без руля и педалей, сообщает Bloomberg. Его представят в 2025 году.

  • Предполагается, что автомобиль не будет оборудован ни рулевым колесом, ни педалями. Несмотря на это, обсуждается возможность переключения на ручное управление в экстренных случаях.
  • Один из вариантов размещения кресел — по бокам, чтобы пассажиры сидели напротив друг друга, как в лимузине. В электрокар интегрируют различные устройства и сервисы Apple. Так, в центре салона разместят сенсорный экран, напоминающий iPad.
  • Специалисты Apple, занимающиеся разработкой железа для iPhone, iPad и MacBook, уже спроектировали чип, состоящий из нейронных процессоров. Они отвечают за искусственный интеллект, автономно управляющий электрокаром. Этот чип —­ главный компонент всей разработки.
  • Секретная группа, которая трудится над созданием автомобиля с 2014 года, называется «Проект Титан». Последние несколько лет она шла одновременно двумя путями, работая над авто на электротяге с ограниченной автономией и моделью с полноценным автопилотом. Однако под давлением исполнительного директора Apple Watch Кевина Линча, с недавних пор отвечающего и за «Проект Титан», компания выдвинула на первый план второй вариант.
  • Испытания должны начаться в ближайшее время на тестовой площадке в Калифорнии. Apple обещает представить электрокар в 2025 году, что опережает план работы на пять-семь лет, который ранее в этом году анонсировали инженеры. Однако Bloomberg не исключает, что задание окажется слишком амбициозным, и Apple отложит релиз либо выпустит менее продвинутый электрокар, чем заявляет.
  • Для создания автономного автомобиля Apple понадобится партнёр из числа автопроизводителей, компания ведёт переговоры с несколькими из них. Также компания активно пытается рекрутировать специалистов для «Проекта Титан», в том числе, из чиcла бывших сотрудников Tesla. Производство машины планируется в США.

В сентябре СМИ писали о том, что одним из партнёром Apple в разработке электрокара может стать Toyota. Возможно, речь идёт о поставке аккумуляторов.

Готовы пересесть на автономный электрокар?

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