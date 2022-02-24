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«Апокалиптический» шестиколёсный Jeep Gladiator выставили на продажу — очень дорого

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-площадке eBay выставлен на продажу трёхосный пикап Apocalypse Hellfire от ателье SoFlo Jeeps — грузовик, построенный на базе Jeep Gladiator и отличающийся от него как внешне, так и силовой установкой. Пикап с 750-сильным мотором и необычными даже по сравнению с прочими пикапами SoFlo Jeeps доработками оценили в 219 999 долларов (17,7 миллиона рублей по актуальному курсу).

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  • Удлинённая рама позволила создателям пикапа установить третью ось, а доработанная трансмиссия — передавать на неё тягу двигателя. Пикапы серии Apocalypse Hellfire могут иметь колёсную формулу 6х6 или 4х6.
  • Вместо штатного мотора на этом экземпляре применён 6,2-литровый V8 Hellcat, развивающий, по данным создателей грузовика, не мене 750 л.с.
  • Среди прочих доработок внедорожник укомплектован запирающимся кунгом для грузовой платформы, альтернативной решёткой радиатора, новыми крыльями из кевлара и кастомным передним бампером. В него имплантированы как буксировочные крюки, так и головная оптика особой конструкции, которую производитель называет Oculus Tron — по сути это светодиодная полоса. Продавец утверждает, что этот элемент устанавливается далеко не на все образцы линейки Apocalypse Hellfire.
  • Автомобиль проехал всего 10 миль или 16 километров. Однако в объявлении указывается, что Hellfire участвовал в съёмках фильма «Затерянный город», премьера которого ещё не состоялась. В этом фильме заняты, к примеру, Ченнинг Татум, Сандра Буллок, Дэниэл Рэдклифф и Брэд Питт. При этом продавец не уточняет, снимался ли в кино именно этот экземпляр.

Ранее другой пикап с тем же именем, но меньшим объёмом доработок SoFlo Jeeps уже продавала. Стоил он несколько дешевле — 199 тысяч долларов.

Колёсная формула 6х6 — оправданное решение?

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