«Апокалиптический» шестиколёсный Jeep Gladiator выставили на продажу — очень дорого

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На онлайн-площадке eBay выставлен на продажу трёхосный пикап Apocalypse Hellfire от ателье SoFlo Jeeps — грузовик, построенный на базе Jeep Gladiator и отличающийся от него как внешне, так и силовой установкой. Пикап с 750-сильным мотором и необычными даже по сравнению с прочими пикапами SoFlo Jeeps доработками оценили в 219 999 долларов (17,7 миллиона рублей по актуальному курсу).
Ранее другой пикап с тем же именем, но меньшим объёмом доработок SoFlo Jeeps уже продавала. Стоил он несколько дешевле — 199 тысяч долларов.