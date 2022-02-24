«Апокалиптический» шестиколёсный Jeep Gladiator выставили на продажу — очень дорого

Среди прочих доработок внедорожник укомплектован запирающимся кунгом для грузовой платформы, альтернативной решёткой радиатора, новыми крыльями из кевлара и кастомным передним бампером. В него имплантированы как буксировочные крюки, так и головная оптика особой конструкции, которую производитель называет Oculus Tron

— по сути это светодиодная полоса. Продавец утверждает, что

этот элемент устанавливается далеко не на все образцы линейки Apocalypse Hellfire.