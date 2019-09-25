Руководство Volkswagen обвинили в манипулировании рынком акций

В Америке построили лимузин для апокалипсиса. Его можно купить

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Николай Андреев

В фейсбуке выставили на продажу лимузин Lincoln Town Car 2002 года, подготов­ленный для бездорожья и способный пережить все ката­строфы, приду­манные в голливуд­ских фильмах. За автомобиль, который находится в Аризоне, просят всего 4950 долларов (316 тысяч рублей).

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  • По признанию владельца, проект был создан просто для развле­чения. Lincoln Town Car получил камуфляжный окрас, 32-дюймовые внедорожные шины, свето­диодную балку, силовые бампера, защиту порогов длинными трубами и статуэтку в виде гранаты на решётке радиатора.

  • На крышке багажника оборудована дополни­тельная площадка для хранения самых необходимых вещей для выживания. На ней размещены ящики, запасное колесо, топор, лопата и ещё одна канистра.

  • Под капотом установлен стандартный 4,6-литровый V8. Он сочета­ется с четырёх­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. После всех переделок макси­мальная скорость лимузина составляет 70 миль в час (113 км/ч).

  • Из недостатков Lincoln Town Car, которые могли повлиять на его стоимость, продавец отметил пробег в 330 тысяч миль (531 тысяча кило­метров), неисправные аморти­заторы и потёртый салон.

Лучший способ потратить 316 тысяч рублей — это...

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