В Америке построили лимузин для апокалипсиса. Его можно купить
Николай Андреев
В фейсбуке выставили на продажу лимузин Lincoln Town Car 2002 года, подготовленный для бездорожья и способный пережить все катастрофы, придуманные в голливудских фильмах. За автомобиль, который находится в Аризоне, просят всего 4950 долларов (316 тысяч рублей).
По признанию владельца, проект был создан просто для развлечения. Lincoln Town Car получил камуфляжный окрас, 32-дюймовые внедорожные шины, светодиодную балку, силовые бампера, защиту порогов длинными трубами и статуэтку в виде гранаты на решётке радиатора.
На крышке багажника оборудована дополнительная площадка для хранения самых необходимых вещей для выживания. На ней размещены ящики, запасное колесо, топор, лопата и ещё одна канистра.
Под капотом установлен стандартный 4,6-литровый V8. Он сочетается с четырёхступенчатым «автоматом» и задним приводом. После всех переделок максимальная скорость лимузина составляет 70 миль в час
(113 км/ч).
Из недостатков Lincoln Town Car, которые могли повлиять на его стоимость, продавец отметил пробег в 330 тысяч миль (531 тысяча километров), неисправные амортизаторы и потёртый салон.