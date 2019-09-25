В Америке построили лимузин для апокалипсиса. Его можно купить

По признанию владельца, проект был создан просто для развле­чения. Lincoln Town Car получил камуфляжный окрас, 32-дюймовые внедорожные шины, свето­диодную балку, силовые бампера, защиту порогов длинными трубами и статуэтку в виде гранаты на решётке радиатора.

На крышке багажника оборудована дополни­тельная площадка для хранения самых необходимых вещей для выживания. На ней размещены ящики, запасное колесо, топор, лопата и ещё одна канистра.

Под капотом установлен стандартный 4,6-литровый V8. Он сочета­ется с четырёх­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. После всех переделок макси­мальная скорость лимузина составляет 70 миль в час (113 км/ч).