Беспилотники Toyota научатся сами понимать, когда ехать на мойку

Вместо размещения на кузове множества датчиков, отслеживающих уровень загрязнения, беспилотники Toyota будут определять момент необходимости помыть кузов путём вычислений. Система подразумевает комплексную оценку целого спектра данных — скажем, стоящей в данный момент погоды, времени и количества километров, прошедших с момента предыдущей мойки, а также факта использования грунтовых дорог: это будет определяться при помощи геолокации.

Кроме того, искусственный интеллект будет принимать во внимание время, оставшееся до выполнения очередной заявки на поездку — если речь идёт о роботакси или беспилотниках для райд-шеринга. В целом задача системы состоит в определении условий, «которые могут привести к загрязнению наружных поверхностей машины» — так сказано в описании, приложенном к патентной заявке. Если условия признаны соответствующими, беспилотник сам отправится на автомойку.

Как уточняет издание Jalopnik, своего рода аналог этой системы может появиться и на традиционных автомобилях. Правда, протокол следования до мойки в ней заменят на обычное уведомление для водителя о необходимости привести автомобиль в порядок.