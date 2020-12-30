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Беспилотники Toyota научатся сами понимать, когда ехать на мойку

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Toyota подала в патентные органы США заявку на регистрацию прав на интеллектуальную систему, которая позволит автономным машинам самим понимать, не пора ли съездить на автомойку. Использовать её планируется в основном для роботакси, но усечённую версию могут получить и обычные легковушки.

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  • Вместо размещения на кузове множества датчиков, отслеживающих уровень загрязнения, беспилотники Toyota будут определять момент необходимости помыть кузов путём вычислений. Система подразумевает комплексную оценку целого спектра данных — скажем, стоящей в данный момент погоды, времени и количества километров, прошедших с момента предыдущей мойки, а также факта использования грунтовых дорог: это будет определяться при помощи геолокации.

  • Кроме того, искусственный интеллект будет принимать во внимание время, оставшееся до выполнения очередной заявки на поездку — если речь идёт о роботакси или беспилотниках для райд-шеринга. В целом задача системы состоит в определении условий, «которые могут привести к загрязнению наружных поверхностей машины» — так сказано в описании, приложенном к патентной заявке. Если условия признаны соответствующими, беспилотник сам отправится на автомойку.

  • Как уточняет издание Jalopnik, своего рода аналог этой системы может появиться и на традиционных автомобилях. Правда, протокол следования до мойки в ней заменят на обычное уведомление для водителя о необходимости привести автомобиль в порядок.

  • В октябре на YouTube появилось видео мойки автомобиля, которую тот пережил впервые за 44 года. Раритетное купе Datsun 240Z образца 1976 года всё это время простояло без движения в сарае.

Получается, появления беспилотников нам не избежать?

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