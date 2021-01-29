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Автопилот Tesla может появиться на других автомобилях

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Дмитрий Елизаров

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что фирма рассматривает возмож­ность передачи своих технологий автономного управления сторонним произво­дителям по лицензии. Как уточняет The Drive со ссылкой на отчёт Маска перед инвесторами, переговоры с некоторыми крупными игроками уже ведутся.

  • Илон Маск заявил, что один раунд предваритель­ного обсуждения возможности лицензиро­вания технологий Tesla с некоторыми произво­дителями уже проведён. Идёт ли речь о передаче только программных решений или о намерениях распро­странять фирменное «железо», не уточняется.

  • Издание предполагает, что вывод технологии Autopilot на открытый рынок станет одним из способов для Tesla компен­сировать расходы на разработку технологии. Однако, как отметил Маск, предвари­тельно придётся ещё убедить потенциаль­ных покупателей в её работо­способности.

  • Сейчас электрокары Tesla продаются с оборудо­ванием, необходимым для работы функции Full Self Driving, но за разблокировку этой системы приходится платить отдельно. При этом, если владелец электро­мобиля продаёт его на вторичном рынке, повторная разблокировка на новом электрокаре потребует допол­нительной платы.

  • Некоторое время назад Илон Маск заявлял, что достижение бортовой системой автономного управления максималь­ного, пятого уровня, когда машине вообще не будет требоваться вмешатель­ство человека, увеличит цену электрокаров минимум вдвое.

Как вам идея, например, BMW с автопилотом от Tesla?

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