Автопилот Tesla может появиться на других автомобилях

Илон Маск заявил, что один раунд предваритель­ного обсуждения возможности лицензиро­вания технологий Tesla с некоторыми произво­дителями уже проведён. Идёт ли речь о передаче только программных решений или о намерениях распро­странять фирменное «железо», не уточняется.

Издание предполагает, что вывод технологии Autopilot на открытый рынок станет одним из способов для Tesla компен­сировать расходы на разработку технологии. Однако, как отметил Маск, предвари­тельно придётся ещё убедить потенциаль­ных покупателей в её работо­способности.

Сейчас электрокары Tesla продаются с оборудо­ванием, необходимым для работы функции Full Self Driving, но за разблокировку этой системы приходится платить отдельно. При этом, если владелец электро­мобиля продаёт его на вторичном рынке, повторная разблокировка на новом электрокаре потребует допол­нительной платы.