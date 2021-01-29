Автопилот Tesla может появиться на других автомобилях
Дмитрий Елизаров
Глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что фирма рассматривает возможность передачи своих технологий автономного управления сторонним производителям по лицензии. Как уточняет The Drive со ссылкой на отчёт Маска перед инвесторами, переговоры с некоторыми крупными игроками уже ведутся.
Илон Маск заявил, что один раунд предварительного обсуждения возможности лицензирования технологий Tesla с некоторыми производителями уже проведён. Идёт ли речь о передаче только программных решений или о намерениях распространять фирменное «железо», не уточняется.
Издание предполагает, что вывод технологии Autopilot на открытый рынок станет одним из способов для Tesla компенсировать расходы на разработку технологии. Однако, как отметил Маск, предварительно придётся ещё убедить потенциальных покупателей в её работоспособности.
Сейчас электрокары Tesla продаются с оборудованием, необходимым для работы функции Full Self Driving, но за разблокировку этой системы приходится платить отдельно. При этом, если владелец электромобиля продаёт его на вторичном рынке, повторная разблокировка на новом электрокаре потребует дополнительной платы.
Некоторое время назад Илон Маск заявлял, что достижение бортовой системой автономного управления максимального, пятого уровня, когда машине вообще не будет требоваться вмешательство человека, увеличит цену электрокаров минимум вдвое.