Компания Ford рассекретила беспилотник четвёртого поколения
Дмитрий Елизаров
Компания Ford продемонстрировала прототип автомобиля, на котором будет испытываться система автономного управления четвёртого поколения. Комплекс был всесторонне усовершенствован и переехал с седана Fusion на гибридный кроссовер Escape (в Европе известен как Kuga).
Аппаратный комплекс, обеспечивающий кроссоверу возможность передвижения без участия человека, получил новое «железо». Вычислительные мощности были увеличены, лидары и радары стали эффективнее. Кроме того, теперь в комплексе применяются камеры более высокого разрешения. Всё это должно привести к улучшению способностей электроники обнаруживать и распознавать объекты вокруг себя, как неподвижные, так и движущиеся.
Усовершенствована была и система очистки органов наблюдения комплекса. Камеры оснащены устройствами принудительной подачи воздуха под высоким давлением, а число форсунок, распыляющих моющую жидкость, было увеличено.
Доработан и сам носитель комплекса. Кроссовер Ford Escape Hybrid снабжён дополнительными аккумуляторами, чтобы компенсировать расход энергии на работу электронных компонентов.
В Ford заявили, что система автономного управления собственного производства совершенствуется с прицелом на коммерческое использование. В будущем эти наработки могут быть задействованы, к примеру, при создании парка автономных транспортных средств для службы в такси или сервисах райдшеринга. Когда именно беспилотники получат возможность практического применения, до сих пор неясно.
В России разработкой автономного транспорта занимается, к примеру, компания Яндекс. В начале этого года её машины стали первыми российскими беспилотниками, проехавшими 7000 километров по дорогам Невады и Лас-Вегаса.