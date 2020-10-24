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Компания Ford рассекретила беспилотник четвёртого поколения

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford продемонстриро­вала прототип авто­мобиля, на котором будет испыты­ваться система автоном­ного управ­ления четвёртого поко­ления. Комплекс был всесторонне усовер­шен­ствован и пере­ехал с седана Fusion на гибридный кроссовер Escape (в Европе известен как Kuga).

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  • Аппаратный комплекс, обеспечи­вающий крос­соверу возмож­ность пере­движения без участия человека, получил новое «железо». Вычисли­тель­ные мощности были увели­чены, лидары и радары стали эффек­тивнее. Кроме того, теперь в комплексе применя­ются камеры более высокого разре­шения. Всё это должно привести к улучше­нию способ­ностей электроники обнаруживать и распо­знавать объекты вокруг себя, как неподвиж­ные, так и движущиеся.

  • Усовершенствована была и система очистки органов наблюде­ния комплекса. Камеры оснащены устрой­ствами принуди­тельной подачи воздуха под высоким давлением, а число форсунок, распыля­ющих моющую жидкость, было увеличено.

  • Доработан и сам носитель комплекса. Кроссовер Ford Escape Hybrid снабжён допол­нитель­ными аккуму­ляторами, чтобы компен­сировать расход энергии на работу электронных компонентов.

  • В Ford заявили, что система автономного управ­ления собствен­ного производства совер­шен­ствуется с прицелом на коммер­ческое использо­вание. В будущем эти наработки могут быть задействованы, к примеру, при создании парка автономных транспортных средств для службы в такси или сервисах райд­шеринга. Когда именно беспи­лотники получат возмож­ность практического применения, до сих пор неясно.

  • В России разработкой автономного транспорта занимается, к примеру, компания Яндекс. В начале этого года её машины стали первыми россий­скими беспи­лотниками, проехавшими 7000 кило­метров по дорогам Невады и Лас-Вегаса.

Верите в беспилотное будущее?

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