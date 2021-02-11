Вышел отчёт о тестировании беспилотников в Калифорнии: чего добились Tesla, AutoX и Apple

В течение последних лет учёные изучали отчёты о тестиро­вании беспилот­ников и сведения об отказах системы авто­номного вождения, когда авто­пилот в аварийной или непонятной ситуации пере­даёт управление водителю. Однако, по словам Темплтона, со временем подобные отчёты перестали быть инфор­мативными, поскольку компании манипули­ровали данными. Например, сообщали далеко не обо всех случаях отключения автопилота.

Компания Waymo известила об одном отключении автопилота на 30 000 миль (48 280 км) в Калифорнии. При этом Waymo — един­ственные, кто предо­ставил методо­логию работы с данными. В компании заявили, что модели­руют то, что могло бы произойти, если бы не вмешался водитель, и игнорируют случаи отключения, если аварийной ситуации не было.