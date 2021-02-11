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Вышел отчёт о тестировании беспилотников в Калифорнии: чего добились Tesla, AutoX и Apple

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Митя Евстифеев

Бывший участник автомобильный команды Google Брэд Темплтон проанализи­ровал для издания Forbes свежие отчёты об отказе систем беспилот­ного вождения во время тестиро­вания автомо­билей в Калифорнии — и выяснил кое-что интересное.

  • В течение последних лет учёные изучали отчёты о тестиро­вании беспилот­ников и сведения об отказах системы авто­номного вождения, когда авто­пилот в аварийной или непонятной ситуации пере­даёт управление водителю. Однако, по словам Темплтона, со временем подобные отчёты перестали быть инфор­мативными, поскольку компании манипули­ровали данными. Например, сообщали далеко не обо всех случаях отключения автопилота.

  • Компания Waymo известила об одном отключении автопилота на 30 000 миль (48 280 км) в Калифорнии. При этом Waymo — един­ственные, кто предо­ставил методо­логию работы с данными. В компании заявили, что модели­руют то, что могло бы произойти, если бы не вмешался водитель, и игнорируют случаи отключения, если аварийной ситуации не было.

  • В Чандлере, штат Аризона, Waymo фиксировала одно отключе­ние на 130 000 миль (свыше 209 000 км). Вероятно, такая разница объясняется гораздо более высокой плотностью движения в Калифорнии и конкретно — в пригороде Сан-Франциско, где проходили испытания.

  • Apple сообщила о том, что её беспилотники проехали всего 19 000 миль (30 500 км) и автопилот в процессе много­кратно отключался.

  • Tesla не раскрыла количество пройденных тестовых миль, и Темплтон считает это странным с учётом того, что компания Илона Маска активно тестирует бета-версию своего автопилота.

  • Китайская AutoX, согласно отчёту, провела в Калифорнии больше тестовых поездок, чем американские компании. Кроме того, ранее они запустили полноценную службу роботакси в пригороде Шэньчжэня.

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