Вышел отчёт о тестировании беспилотников в Калифорнии: чего добились Tesla, AutoX и Apple
Митя Евстифеев
Бывший участник автомобильный команды Google Брэд Темплтон проанализировал для издания Forbes свежие отчёты об отказе систем беспилотного вождения во время тестирования автомобилей в Калифорнии — и выяснил кое-что интересное.
В течение последних лет учёные изучали отчёты о тестировании беспилотников и сведения об отказах системы автономного вождения, когда автопилот в аварийной или непонятной ситуации передаёт управление водителю. Однако, по словам Темплтона, со временем подобные отчёты перестали быть информативными, поскольку компании манипулировали данными. Например, сообщали далеко не обо всех случаях отключения автопилота.
Компания Waymo известила об одном отключении автопилота на 30 000 миль (48 280 км) в Калифорнии. При этом Waymo — единственные, кто предоставил методологию работы с данными. В компании заявили, что моделируют то, что могло бы произойти, если бы не вмешался водитель, и игнорируют случаи отключения, если аварийной ситуации не было.
В Чандлере, штат Аризона, Waymo фиксировала одно отключение на 130 000 миль (свыше 209 000 км). Вероятно, такая разница объясняется гораздо более высокой плотностью движения в Калифорнии и конкретно — в пригороде Сан-Франциско, где проходили испытания.
Apple сообщила о том, что её беспилотники проехали всего 19 000 миль (30 500 км) и автопилот в процессе многократно отключался.
Tesla не раскрыла количество пройденных тестовых миль, и Темплтон считает это странным с учётом того, что компания Илона Маска активно тестирует бета-версию своего автопилота.
Китайская AutoX, согласно отчёту, провела в Калифорнии больше тестовых поездок, чем американские компании. Кроме того, ранее они запустили полноценную службу роботакси в пригороде Шэньчжэня.