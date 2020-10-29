Назван лучший в мире автопилот для автомобилей. Это не Tesla
Дмитрий Елизаров
Авторитетное издание Consumer Reports опубликовало итоги исследования представленных на рынке систем полуавтономного управления от 17 производителей. Лидером оказался SuperCruise от Cadillac, а Autopilot фирмы Tesla занял только второе место. На третьем — Co-Pilot разработки Ford.
Эксперты издания испытывали комплексы водительских ассистентов при помощи тестов, которые длились несколько месяцев. Проходили они как на специально оборудованном полигоне, так и на дорогах общего пользования.
Системы оценивались по множеству параметров, включая, например, слаженность взаимодействия различных функций (допустим, адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе), спектр возможностей, сложность интерфейса и умение взаимодействовать с водителем.
Последний фактор в Consumer Reports назвали одним из самых важных с точки зрения эксплуатации «автопилотов» в нынешних дорожных условиях. По мнению экспертов, электроника в обязательном порядке должна следить за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги во время движения в условно беспилотном режиме. Кроме того, системе вменяется в обязанность определять, на каких участках дорог безопасно двигаться под управлением электроники, а где водитель должен пилотировать автомобиль самостоятельно.
Система SuperCruise от Cadillac названа лучшей среди прочих по степени вовлечённости водителя, умению распознавать ситуации, когда водитель отвлёкся, и способности подсказывать пилоту момент безопасного перехода под управление электроники. Autopilot от Tesla оказался лидером по удобству интерфейса и возможностям электроники в целом. По совокупности результатов SuperCruise эксперты поставили на первое место в абсолютном зачёте с результатом 69 баллов.
Система Tesla набрала по итогам испытаний 57 баллов, Co-Pilot от Ford — 52 балла. В пятёрку лучших также вошли Pre-Sense от Audi (48 баллов) и Smart Sense от Hyundai (46 баллов). Самой неудачной системой на данный момент была названа
I-Activsense, разработанная Mazda: она набрала всего 27 баллов.
Первый подобный тест Consumer Reports провела два года назад, и тогда в испытаниях участвовали всего четыре «автопилота» — компаний Cadillac, Nissan, Tesla и Volvo.
Ранее этой осенью эксперты издания уже выступали с критикой автопилота Tesla: было заявлено, что некоторые анонсированные для системы функции работают некорректно.