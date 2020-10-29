Назван лучший в мире автопилот для автомобилей. Это не Tesla

Авторитетное издание Consumer Reports опубликовало итоги исследо­вания представ­ленных на рынке систем полуавто­номного управления от 17 произво­дителей. Лидером оказался SuperCruise от Cadillac, а Autopilot фирмы Tesla занял только второе место. На третьем — Co-Pilot разработки Ford.

Эксперты издания испытывали комплексы водитель­ских ассистентов при помощи тестов, которые длились несколько месяцев. Проходили они как на специально оборудо­ванном полигоне, так и на дорогах общего пользования.

Системы оценивались по множеству параметров, включая, например, слажен­ность взаимо­действия различных функций (допустим, адаптив­ного круиз-контроля и удержания в полосе), спектр возмож­ностей, сложность интерфейса и умение взаимо­действовать с водителем.

Последний фактор в Consumer Reports назвали одним из самых важных с точки зрения эксплуатации «авто­пилотов» в нынешних дорожных условиях. По мнению экспертов, электроника в обязатель­ном порядке должна следить за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги во время движения в условно беспилотном режиме. Кроме того, системе вменяется в обязан­ность определять, на каких участках дорог безопасно двигаться под управле­нием электроники, а где водитель должен пилоти­ровать автомобиль самостоятельно.

Система SuperCruise от Cadillac названа лучшей среди прочих по степени вовле­чённости водителя, умению распознавать ситуации, когда водитель отвлёкся, и способ­ности подсказы­вать пилоту момент безопасного перехода под управление электроники. Autopilot от Tesla оказался лидером по удобству интерфейса и возмож­ностям электроники в целом. По совокуп­ности результатов SuperCruise эксперты поставили на первое место в абсолютном зачёте с результатом 69 баллов.

Система Tesla набрала по итогам испытаний 57 баллов, Co-Pilot от Ford — 52 балла. В пятёрку лучших также вошли Pre-Sense от Audi (48 баллов) и Smart Sense от Hyundai (46 баллов). Самой неудачной системой на данный момент была названа I-Activsense, ­ разра­ботанная Mazda: она набрала всего 27 баллов.

Первый подобный тест Consumer Reports провела два года назад, и тогда в испыта­ниях участво­вали всего четыре «автопилота» — компаний Cadillac, Nissan, Tesla и Volvo.