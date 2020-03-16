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Гонконгцы придумали 658-сильный спорткар с автопилотом и виртуальным инструктором

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Николай Андреев

Компания Apex Motors, зарегистрированная в Великобритании бизнесменами из Гонконга, представила свою первую модель — электрический суперкар AP-0, имеющий допуск на обычные дороги. Пока у него статус концепта, но создатели планируют запустить его в производство с минимальными изменениями.

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  • На задней оси Apex установлен электромотор мощностью 658 л.с., который разгоняет суперкар до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость — 306 км/ч. Под полом расположена тяговая батарея на 90 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 515 километров. Аккумулятор поддерживает зарядные станции отдачей до 350 киловатт и от самой мощной заряжается до 80 процентов всего за 15 минут.

  • В основе Apex AP-0 лежит карбоновый монокок, а внешность суперкара выполнена в стиле машин для гонок на выносливость. Как и в случае со спортивными машинами, большую часть прижимной силы генерирует днище автомобиля, а не антикрылья. Дорожный просвет модели составляет 95 миллиметров.

  • Двухместный салон AP-0 укомплектован тремя мониторами перед водителем, голографи­ческим экраном с дополненной реальностью и отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы. Спорткар также получил прямоугольный руль, которым, впрочем, не обязательно пользоваться — из-за автопилота. Систему автономного управления AP-0 позже можно будет обновить до четвёртого уровня.

  • Заявлен ещё и виртуальный инструктор, который обучит вождению на разных гоночных треках. 

Сейчас Apex Motors готовится построить завод в британском Суррее, чтобы начать продажи AP-0 в конце 2022 года. Стартовая стоимость суперкара уже объявлена — 150 000 фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей).

Нужен ли суперкарам автопилот?

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