Гонконгцы придумали 658-сильный спорткар с автопилотом и виртуальным инструктором

На задней оси Apex установлен электромотор мощностью 658 л.с., который разгоняет суперкар до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость — 306 км/ч. Под полом расположена тяговая батарея на 90 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 515 километров. Аккумулятор поддерживает зарядные станции отдачей до 350 киловатт и от самой мощной заряжается до 80 процентов всего за 15 минут.

В основе Apex AP-0 лежит карбоновый монокок, а внешность суперкара выполнена в стиле машин для гонок на выносливость. Как и в случае со спортивными машинами, большую часть прижимной силы генерирует днище автомобиля, а не антикрылья. Дорожный просвет модели составляет 95 миллиметров.

Двухместный салон AP-0 укомплектован тремя мониторами перед водителем, голографи­ческим экраном с дополненной реальностью и отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы. Спорткар также получил прямоугольный руль, которым, впрочем, не обязательно пользоваться — из-за автопилота. Систему автономного управления AP-0 позже можно будет обновить до четвёртого уровня.