На торги выставили подержанный гиперкар LaFerrari Aperta – втрое дороже, чем стоил новый
Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги гиперкар LaFerrari Aperta – один из 210 выпущенных. Ожидаемая цена – 6,5-8,5 млн долларов. Если торги состоятся, то этот экземпляр станет самым одним из самых дорогих автомобилей XXI века, продававшемся на аукционе.
Гиперкар 2016 года выпуска был куплен коллекционером из США со всеми возможными опциями – в том числе со съемной крышей из неокрашенного карбона. Пробег составляет 2400 километров, а последнее обслуживание автомобиль проходил в декабре 2018 года.
На момент производства LaFerrari Aperta – так назвали открытую версию гиперкара LaFerrari – стоила 2,2 миллиона долларов. Все экземпляры были раскуплены по предзаказам до официальной премьеры.
Гиперкар оснащался гибридной силовой установкой мощностью 963 л.с. с 6,3-литровым V12. Разгон до сотни занимал меньше трех секунд.
Просто так купить LaFerrari Aperta было невозможно. Эти гиперкары предназначались только для клиентов, которые до этого приобрели обычный LaFerrari.
Торги пройдут в особом режиме: к участию допускаются покупатели, прошедшие предварительную аккредитацию. Сделать ставку онлайн нельзя: необходимо либо присутствовать лично, либо торговаться по телефону.