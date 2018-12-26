На торги выставили подержанный гиперкар LaFerrari Aperta – втрое дороже, чем стоил новый

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги гиперкар LaFerrari Aperta – один из 210 выпущенных. Ожидаемая цена – 6,5-8,5 млн долларов. Если торги состоятся, то этот экземпляр станет самым одним из самых дорогих автомобилей XXI века, продававшемся на аукционе.

Гиперкар 2016 года выпуска был куплен коллекционером из США со всеми возможными опциями – в том числе со съемной крышей из неокрашенного карбона. Пробег составляет 2400 километров, а последнее обслуживание автомобиль проходил в декабре 2018 года.