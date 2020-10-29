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Российские внедорожники из пластика продают в Германии за 1,85 миллиона рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Немецкая компания Madeinrussia.de выставила на продажу несколько трёх­дверных внедорож­ников Apal Jaeger. В России он известен под названием «Сталкер» и пред­ставляет собой вариацию Lada 4x4 с пластико­вым кузовом. Цена — от 19 990 евро (23,4 тысячи долларов или 1,85 миллиона рублей).

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  • На официальной странице компании в Facebook опубликованы фото­графии внедорож­ников с шильдиками Jaeger и немецкими регистраци­онными знаками. Каким образом «Сталкеры» попали в Германию, не уточняется, однако на сайте фирмы можно найти информацию о продаже и других российских автомо­билей — производства УАЗ и ГАЗ.

  • Автором проекта внедорожника некоторое время назад стала нижего­родская фирма «Апал», специали­зирующаяся на пластиковых и компо­зитных материалах. Основой для проекта выступила Lada 4x4, металли­ческий кузов которой меняли на пластиковый: крепи­лись детали на металли­ческом каркасе. Силовой агрегат остался прежним, это 1,7-литровый атмо­сферный мотор на 83 л.с. в паре с механи­ческой коробкой и полным приводом.

  • В 2019 году «Сталкеры» продавались по базовой цене 1 223 000 рублей. Сама трёхдверная Lada 4x4 оцени­валась тогда в 523 900 рублей. Сейчас произ­водство внедорож­ников, по некоторым данным, прекращено.

  • В августе 2019 года «Сталкер» прошёл краш-тест. Пустой авто­мобиль разбили о недефор­мируемый барьер со 100-процентным пере­крытием. По балльной системе резуль­таты испытаний не оцени­вались, но разра­ботчики заявляли, что для серти­фикации их вполне достаточно.

Купили бы такой внедорожник за такие деньги?

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