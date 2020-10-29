Российские внедорожники из пластика продают в Германии за 1,85 миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
Немецкая компания Madeinrussia.de выставила на продажу несколько трёхдверных внедорожников Apal Jaeger. В России он известен под названием «Сталкер» и представляет собой вариацию Lada 4x4 с пластиковым кузовом. Цена — от 19 990 евро (23,4 тысячи долларов или 1,85 миллиона рублей).
На официальной странице компании в Facebook опубликованы фотографии внедорожников с шильдиками Jaeger и немецкими регистрационными знаками. Каким образом «Сталкеры» попали в Германию, не уточняется, однако на сайте фирмы можно найти информацию о продаже и других российских автомобилей — производства УАЗ и ГАЗ.
Автором проекта внедорожника некоторое время назад стала нижегородская фирма «Апал», специализирующаяся на пластиковых и композитных материалах. Основой для проекта выступила Lada 4x4, металлический кузов которой меняли на пластиковый: крепились детали на металлическом каркасе. Силовой агрегат остался прежним, это 1,7-литровый атмосферный мотор на 83 л.с. в паре с механической коробкой и полным приводом.
В 2019 году «Сталкеры» продавались по базовой цене
1 223 000рублей. Сама трёхдверная Lada 4x4 оценивалась тогда в 523 900 рублей. Сейчас производство внедорожников, по некоторым данным, прекращено.
В августе 2019 года «Сталкер» прошёл краш-тест. Пустой автомобиль разбили о недеформируемый барьер со 100-процентным перекрытием. По балльной системе результаты испытаний не оценивались, но разработчики заявляли, что для сертификации их вполне достаточно.