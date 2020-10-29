Российские внедорожники из пластика продают в Германии за 1,85 миллиона рублей

На официальной странице компании в Facebook опубликованы фото­графии внедорож­ников с шильдиками Jaeger и немецкими регистраци­онными знаками. Каким образом «Сталкеры» попали в Германию, не уточняется, однако на сайте фирмы можно найти информацию о продаже и других российских автомо­билей — производства УАЗ и ГАЗ.

Автором проекта внедорожника некоторое время назад стала нижего­родская фирма «Апал», специали­зирующаяся на пластиковых и компо­зитных материалах. Основой для проекта выступила Lada 4x4, металли­ческий кузов которой меняли на пластиковый: крепи­лись детали на металли­ческом каркасе. Силовой агрегат остался прежним, это 1,7-литровый атмо­сферный мотор на 83 л.с. в паре с механи­ческой коробкой и полным приводом.

В 2019 году «Сталкеры» продавались по базовой цене 1 223 000 рублей. Сама трёхдверная Lada 4x4 оцени­валась тогда в 523 900 рублей. Сейчас произ­водство внедорож­ников, по некоторым данным, прекращено.