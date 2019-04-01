Что быстрее остановит автомобиль: мячи, фрукты или бутылки

Команда Hoonigans провела ещё один странный эксперимент: они оборудовали старый пикап Ford устройством, которое сбрасывает на едущий позади автомобиль разные предметы. Подопытным стал побитый жизнью седан Audi, в который сначала летели мячи, потом – фрукты, а в конце – бутылки с газировкой. При этом водители попытались как можно быстрее проехать извилистую трассу. Выглядит безумно, но в этом и смысл!