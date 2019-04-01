Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Что быстрее остановит автомобиль: мячи, фрукты или бутылки

Видео

Николай Андреев

Команда Hoonigans провела ещё один странный эксперимент: они оборудовали старый пикап Ford устройством, которое сбрасывает на едущий позади автомобиль разные предметы. Подопытным стал побитый жизнью седан Audi, в который сначала летели мячи, потом – фрукты, а в конце – бутылки с газировкой. При этом водители попытались как можно быстрее проехать извилистую трассу. Выглядит безумно, но в этом и смысл!

Ever swerve on the highway so you don't hit something? Road debris ain't no joke. So what if you could deploy that debris behind you - a lot of very random debris - to slow you down. We find out exactly that, at our new home at Irwindale Speedway. Thanks to The Grand Tour Game for making Scumbag Labs possible! - https://www.playthegrandtourgame.com/ - https://www.facebook.com/playthegrandtourgame/ - https://www.instagram.com/playthegrandtourgame/ SUBSCRIBE TO THE PROJECT CARS CHANNEL// https://www.youtube.com/channel/UCCQAt0ipBbsOOIFpIDu9z2Q SUBSCRIBE and FOLLOW YT Subscribe: https://www.youtube.com/thehoonigans? FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: www.instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html Music: "The Return" -- V.I.P.N. https://www.youtube.com/watch?v=XUCyz8E6Uc8

В предыдущих роликах американские блогеры пытались уйти от погони другими способами. Например, ослепляя преследователя дымовыми шашками или разбрасывая на дорогу мороженое и печенье вместо масла.

От чего бы вы избавились во время погони в первую очередь?

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