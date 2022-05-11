Создан робот-художник, который может разрисовать автомобиль за полчаса

Антирекорд по продажам машин в РФ, что изменится в жизни водителей летом и новейший Range Rover Sport. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Компания Land Rover представила Range Rover Sport нового поколения. Внедорожник получил полноуправляемое шасси, восемь силовых установок на выбор и очень крутую электронику для бездорожья. С нетерпением ждём личного знакомства с новинкой, а пока переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

Все важные новости и самые интересные статьи в удобном формате и прямо на вашей почте: подписывайтесь на рассылку!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

В России поставлен антирекорд по продажам новых машин

В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 78,5%. Это новый антирекорд по итогам одного месяца за последние 15 лет. Апрель стал также десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение сбыта, а всего с начала года в России было продано на 43% меньше машин, чем за этот же период 2021 года.

Что изменится в жизни водителей уже летом

В ближайшем будущем автомобилистов ждёт очередная порция нововведений. Изменения, кажется, коснутся буквально каждого, а одним из самых интересных событий стала публикация нового законопроекта о порядке общения инспекторов ГИБДД с водителями. Рассказываем обо всём в подробностях.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Российские власти готовят новый регламент, регулирующий места установки комплексов видеофиксации и технические требования к их обслуживанию. Камеры, не соответствующие новым требованиям, будут отключать. Однако эксперты не уверены в целесообразности предложений и настаивают на доработке законопроекта. Объясняем, к чему готовиться российским водителям. И значит ли это, что теперь будет меньше штрафов.

***

Кажется, в мире не так много водителей, которые добровольно согласились бы пересесть с четырёхколёсного автомобиля на трёхколёсный. Да и визуально такой транспорт вроде бы не может выглядеть здорово. Но что, если мы покажем вам редкие машины с тремя колёсами, которые способны вызвать интерес и даже разжечь драйверскую искорку? Такие нетривиальные модели мы нашли на Авто.ру.

Кстати!

Наша очередная задачка на знание ПДД — типично городская, но, конечно же, непростая. Сможете решить её?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение