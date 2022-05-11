Антирекорд по продажам машин в РФ, что изменится в жизни водителей летом и новейший Range Rover Sport. Главное за день

Российские власти готовят новый регламент, регулирующий места установки комплексов видеофиксации и технические требования к их обслуживанию. Камеры, не соответствующие новым требованиям, будут отключать. Однако эксперты не уверены в целесообразности предложений и настаивают на доработке законопроекта. Объясняем, к чему готовиться российским водителям. И значит ли это, что теперь будет меньше штрафов.

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Кажется, в мире не так много водителей, которые добровольно согласились бы пересесть с четырёхколёсного автомобиля на трёхколёсный. Да и визуально такой транспорт вроде бы не может выглядеть здорово. Но что, если мы покажем вам редкие машины с тремя колёсами, которые способны вызвать интерес и даже разжечь драйверскую искорку? Такие нетривиальные модели мы нашли на Авто.ру.

