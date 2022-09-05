«Антикризисные» Lada Granta получили новые опции и подорожали

В списке оборудования для самой доступной Lada Granta по-прежнему не значатся ни подушки, ни ЭРА-ГЛОНАСС. Не изменилась и цена, которая составляет 678 300 рублей за модель в кузове седан. Однако выросла стоимость комплекта 15-дюймовых дисков, которые предлагаются как опция: теперь они обойдутся в 22 тысячи рублей вместо 17 тысяч на этапе старта продаж.