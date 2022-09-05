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«Антикризисные» Lada Granta получили новые опции и подорожали
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Дмитрий Елизаров

В официальном конфигураторе Lada Granta на сайте производителя опубликованы новые цены на ряд комплектаций антикризисной модели — подорожали практически все варианты исполнения Granta за исключением базового. Частично это связано с появлением в составе комплектаций нового оборудования.

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  • Lada Granta в базовом варианте исполнения, дополненном кондиционером, теперь по умолчанию оснащается упрощённым модулем ЭРА-ГЛОНАСС и водительской подушкой безопасности. В итоге цена седана выросла до 755 900 рублей с учётом стоимости дополнительных аксессуаров (ранее — 745 900 рублей). Лифтбек в той же комплектации стоит 775 900 рублей (плюс 10 тысяч рублей).
  • Комплектацию Comfort Light для Lada Granta Cross дополнили сразу двумя подушками и «тревожной кнопкой», что увеличило цену с 811 900 до 835 900 рублей, седан в аналогичном исполнении стоит теперь 766 900 рублей.
  • Выросли цены и на особые варианты исполнения Гранты, которые были анонсированы в начале августа. Lada Granta #Club подорожала на 18 тысяч: седан теперь стоит 815 900 рублей, лифтбек — 835 900 рублей. Наконец, Lada Granta Cross в особой серии Quest, которую ранее можно было купить за 853 500 рублей, подорожала до 871 900 рублей. Рост цены, как и в прочих случаях, связан с появлением в составе комплектации сразу двух подушек безопасности.
  • В списке оборудования для самой доступной Lada Granta по-прежнему не значатся ни подушки, ни ЭРА-ГЛОНАСС. Не изменилась и цена, которая составляет 678 300 рублей за модель в кузове седан. Однако выросла стоимость комплекта 15-дюймовых дисков, которые предлагаются как опция: теперь они обойдутся в 22 тысячи рублей вместо 17 тысяч на этапе старта продаж.

Версии #Club и Quest помимо расширенной комплектации отличаются ещё и дизайнерскими нюансами. К примеру, седан и лифтбек оснащаются чёрными боковыми зеркалами и двухцветными колёсными дисками на 15 дюймов, а кросс-универсал — ещё и водоотталкивающей обивкой сидений и аксессуарами для багажника.

Lada Granta с подушками интереснее для покупки, чем без них?

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