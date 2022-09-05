«Антикризисные» Lada Granta получили новые опции и подорожали

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Антикризисная Lada Granta: полный список изменений и первое знакомство
Citroen и Polestar урегулировали спор по поводу похожих логотипов
Дмитрий Елизаров
В официальном конфигураторе Lada Granta на сайте производителя опубликованы новые цены на ряд комплектаций антикризисной модели — подорожали практически все варианты исполнения Granta за исключением базового. Частично это связано с появлением в составе комплектаций нового оборудования.
Версии #Club и Quest помимо расширенной комплектации отличаются ещё и дизайнерскими нюансами. К примеру, седан и лифтбек оснащаются чёрными боковыми зеркалами и двухцветными колёсными дисками на 15 дюймов, а кросс-универсал — ещё и водоотталкивающей обивкой сидений и аксессуарами для багажника.