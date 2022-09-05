«Антикризисную» Lada Niva Travel сфотографировали на стоянке дилера

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АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Travel
Шпионы сфотографировали огромный вертикальный экран электроседана Toyota
Дмитрий Елизаров
Отличить самую доступную «упрощённую» версию внедорожника Lada Niva Travel от прочих можно будет разве что по штампованным колёсным дискам и альтернативному рулевому колесу без подушки безопасности. Об этом свидетельствуют фото автомобиля на стоянке одного из тольяттинских дилеров, опубликованные RCI News.
Подушки безопасности не упоминаются производителем ни в одной из анонсированных комплектаций. Между тем, на Lada Granta АвтоВАЗ уже устанавливает эйрбэги: подушки для водителя и пассажира появились сразу в нескольких комплектациях модели, что привело к повышению розничных цен.