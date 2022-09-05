«Антикризисную» Lada Niva Travel сфотографировали на стоянке дилера

Продажи внедорожника после перезапуска его производства стартовали в конце августа. АвтоВАЗ

анонсировал появление Lada Niva Travel сразу в трёх вариантах исполнения — базовом, более насыщенном Classic Plus и «дизайнерском» Black, который отличается нюансами отделки кузова и салона. На опубликованных фото запечатлён именно самый доступный вариант, в оснащение которого не входят, к примеру, рейлинги на крыше и легкосплавные колёсные диски.