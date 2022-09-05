Шпионы сфотографировали огромный вертикальный экран электроседана Toyota

«Антикризисную» Lada Niva Travel сфотографировали на стоянке дилера
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Дмитрий Елизаров

Отличить самую доступную «упрощённую» версию внедорожника Lada Niva Travel от прочих можно будет разве что по штампованным колёсным дискам и альтернативному рулевому колесу без подушки безопасности. Об этом свидетельствуют фото автомобиля на стоянке одного из тольяттинских дилеров, опубликованные RCI News.

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  • Продажи внедорожника после перезапуска его производства стартовали в конце августа. АвтоВАЗ анонсировал появление Lada Niva Travel сразу в трёх вариантах исполнения — базовом, более насыщенном Classic Plus и «дизайнерском» Black, который отличается нюансами отделки кузова и салона. На опубликованных фото запечатлён именно самый доступный вариант, в оснащение которого не входят, к примеру, рейлинги на крыше и легкосплавные колёсные диски.
  • На официальном сайте Lada пока опубликована только цена Lada Niva Travel в базовой комплектации: стоит такой внедорожник 998 900 рублей с учётом доплаты за дополнительные аксессуары. Таким образом, перезапущенная Niva Travel дешевле докризисной версии Classic на 68 тысяч рублей.
  • В оснащение Niva Travel Classic’22 включены гидроусилитель руля, электрозеркала, передние электростеклоподъёмники и аудиоподготовка, центральный замок и бортовой компьютер, а также стальная защита картера и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Подушки безопасности не упоминаются производителем ни в одной из анонсированных комплектаций. Между тем, на Lada Granta АвтоВАЗ уже устанавливает эйрбэги: подушки для водителя и пассажира появились сразу в нескольких комплектациях модели, что привело к повышению розничных цен.

Нужны такому внедорожнику, как Lada Niva Travel, подушки и АБС?

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