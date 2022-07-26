Антикризисная Lada Granta с кондиционером поступила в продажу

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ начал производство упрощённой Lada Granta в комплектации Classic’22, которая дополнена кондиционером. Стоит такая Granta минимум 745 900 рублей, то есть на 70 тысяч дороже самой доступной Granta Classic’22. По мнению АвтоВАЗа, на Гранты с кондиционером может приходиться до 80% продаж всего семейства.
Ранее сообщалось, что в августе АвтоВАЗ планирует освоить производство ещё более богатых, но по-прежнему упрощённых модификаций Гранты. Их собираются оснащать магнитолой с монохромным дисплеем, а также системой «ЭРА-ГЛОНАСС», легкосплавные диски такие Гранты получат по умолчанию.