Очень редкий мотоцикл из 1980-х продали вдвое дешевле внедорожника УАЗ Патриот

Антикризисная Lada Granta с кондиционером и магнитолой появится в августе

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ собрал пробную партию антикризисной Lada Granta Classic'22 в более богатой комплектации. Как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», такая Гранта получит как минимум кондиционер и медиасистему. Массовая сборка улучшенных Lada Granta должна начаться в августе.

Читайте нас в Дзене!
  • По данным источников, на такой Гранте будут применяться импортозамещённые компоненты: например, блок кондиционера установят не корейского производства, а изготовленный некоей российской компанией. Поставщик медиасистем не уточняется, но известно, что они получат монохромный дисплей. Автомобили предполагается по умолчанию оснащать легкосплавными дисками, которые сейчас предлагаются как опция.
  • У Lada Granta в более богатой комплектации появится «тревожная кнопка», но по-прежнему не будет АБС и подушек безопасности, а также задних электростеклоподъёмников.
  • Собранные сейчас улучшенные Гранты для продажи не предназначены: сборка товарных экземпляров стартует в следующем месяце — но при условии бесперебойной поставки комплектующих.

Продажи Lada Granta Classic’22 стартовали 16 июня. Для автомобиля в упрощённом варианте исполнения предлагается только один двигатель — 90-сильная версия восьмиклапанного 1,6-литрового мотора пониженного экологического класса в сочетании с механической коробкой. При этом Granta доступна в трёх типах кузова. Цена — от 675 900 рублей.

Доведись выбирать, предпочли бы кондиционер или подушки безопасности?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение