«Антикризисная» Lada Granta получит кондиционер

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ добавит упрощённой версии Lada Granta кондиционер, которым сейчас модель не оснащается. Как сообщают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», производство такой Гранты стартует в августе. Как именно подорожает модель, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что кондиционер войдёт в состав топового варианта исполнения Гранты под названием Drive Active. При этом «подогретая» версия модели получит, по предварительным данным, тот же самый 90-сильный двигатель, которым оснащается и базовая модификация.