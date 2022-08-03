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Антикризисная Lada Granta получила сразу три особых версии

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ объявил о старте продаж импортозамещённой Lada Granta в трёх новых вариантах исполнения. Это седан и лифтбек в комплектации #Club и вседорожный универсал Granta Cross в комплектации Quest. Отличаться такие Гранты будут расширенным списком оборудования (включая аудиосистему) и нюансами внешней отделки. Цена — от 797 500 рублей за седан Granta #Club, что более чем на 120 тысяч дороже стандартной комплектации модели.

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  • Исполнение #Club получит двухцветные 15-дюймовые колёсные диски, чёрные боковые зеркала с повторителями поворотов, тематические шильдики на кузове и вышивку с названием спецсерии на креслах. Комплектация будет расширена за счёт аудиосистемы с 4 динамиками, портом USB и протоколом Bluetooth, парктроников и обогрева лобового стекла.
  • Седан Granta #Club стоит минимум 797 500 рублей, аналогичный лифтбек — 817 500 рублей. Судя по официальному конфигуратору на сайте марки, для такой Гранты предложат ещё и опциональный пакет Enjoy Pro ценой 40 тысяч рублей. В него включена продвинутая медиасистема EnjoY Pro с 7-дюймовым монитором, дополненная камерой заднего вида.
  • Обогрев лобового стекла, аудиосистема и парктроник войдут и в исполнение Quest для Lada Granta Cross. Основными внешними отличиями новинки станут чёрные крыша и боковые зеркала, двухцветные колёса и надпись Quest на кузове и креслах. Кроме того, Lada Granta Cross Quest получит кондиционер, регулировку водительского сиденья по высоте и подогрев передних кресел.
  • Особыми нюансами новой комплектации станут водоотталкивающая обивка сидений, а также сетка для груза и резиновый поддон в багажнике. Цена — 853 500 рублей. В списке оборудования по-прежнему не упоминаются ни подушки безопасности, ни АБС.

Ранее АвтоВАЗ пополнил спектр предложений антикризисной Lada Granta версией с кондиционером. Стоит такая модификация минимум 745 500 рублей.

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