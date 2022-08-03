Антикризисная Lada Granta получила сразу три особых версии

АвтоВАЗ объявил о старте продаж импортозамещённой Lada Granta в трёх новых вариантах исполнения. Это седан и лифтбек в комплектации #Club и вседорожный универсал Granta Cross в комплектации Quest. Отличаться такие Гранты будут расширенным списком оборудования (включая аудиосистему) и нюансами внешней отделки. Цена — от 797 500 рублей за седан Granta #Club, что более чем на 120 тысяч дороже стандартной комплектации модели.