«Антикризисная» Гранта, родстер-внедорожник на базе Гелендвагена и гаражи мечты из России. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Если вы думали, что видели уже все возможные превращения Гелендвагена, то приготовьтесь удивиться. В Великобритании продают уникальный внедорожник Heuliez Intruder из 1990-х, который построен на базе G-класса, но отличается от него полностью! А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Дайджест — это только важные новости и самые интересные статьи. Подписывайтесь и получайте его прямо на почту!
АвтоВАЗ запустил производство упрощённой Гранты
В Тольятти стартовала сборка «антикризисной» Lada Granta, которая получила наименование Classic’22. В оснащение упрощённой версии вошли, например, электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники и зеркала с обогревом. При этом она не комплектуется кондиционером и аудиосистемой. И на АвтоВАЗе раскрыли ещё не всю информацию о том, чего такая Гранта лишена.
Все свои: гаражи для перфекционистов, которые делают в России
Что такое гаражная культура в России? Это либо безликие кирпичные коробки, которые используют не только для хранения машин, но и комплекта лыж прадедушки, либо такие же безликие железные боксы, которые в больших городах сдаются под натиском новых ЖК. Однако гараж — это не обязательно что-то пыльное, тесное и немного плесневелое! И мы докажем это прямо сейчас в рамках проекта «Все свои!»
Немного важных новостей
- В России запатентовали несуществующий пока кроссовер из Вьетнама.
- Maybach, якобы заказанный Каддафи, продают в России за 120 миллионов.
- Изъятую у наркоторговца Toyota Supra продали за рекордную цену.
- Пикап Nissan Navara превратили в 1000-сильный трековый болид.
Почитать перед сном
Неточность в документах на автомобиль может привести к проблемам на дороге, а для того, чтобы её исправить, придётся побегать. Впрочем, не каждая из них требует немедленной корректировки. Наш читатель обнаружил в ПТС на свой автомобиль небольшую ошибку и задался вопросом, какие риски могут возникнуть в связи с этим сейчас и в будущем. Отвечает профильный юрист!
***
Наступило лето — «горячий сезон» для выездов на природу и активного отдыха. Для всего этого лучше иметь в гараже внедорожник, причём желательно недорогой, неприхотливый и с хорошей проходимостью. Всем этим критериям отвечает Chevrolet Niva, и на вторичном рынке таких машин много. Но выбирать отечественный вездеход нужно так же внимательно, как и более дорогие автомобили. Почему? Рассказываем на примере нового героя рубрики «Не бит, не крашен».
Кстати!
Наша свежая задачка на знание ПДД про то, как правильно проехать перекрёсток в большом городе. Справитесь?