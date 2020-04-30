Антифриз: каким он бывает и как его выбрать. Инструкция по применению

Какие бывают антифризы

Исторически сложилось так, что охлаждающие жидкости развивались вслед за технологиями двигателей — и требования к антифризам для химиков определяли конструкторы. Кроме того, инженеры разных автопроизво­дителей имели свои представления о том, какой должна быть охлаждающая жидкость. В итоге сейчас производятся несколько типов антифризов, сильно отличающихся друг от друга.

1. Неорганические

Первыми в автомобилях стали применять неорганические антифризы, в которых большая часть присадок – это соли неорганических кислот: нитриты, нитраты, бораты, силикаты. Именно таким был широко использовавшийся в СССР Тосол А-40 (и его низко­темпера­турный вариант Тосол А-65). Да, вопреки легендам он просто один из антифризов, а не специальная охлаж­дающая жидкость «для нашемарок».

Эти соли действуют как замедлители (ингибиторы) коррозии. Процент присадок в неорганическом антифризе относительно высок, и, когда его заливают в двигатель, соли сразу оседают на внутренних поверх­ностях системы охлаждения и образуют плёнку, защищающую металл от воздействия моноэтилен­гликоля.

Плюс неорганической охлаждающей жидкости в том, что она относительно универсальна. Созданный в эпоху, когда блоки цилиндров двигателей были чугунными, а радиаторы — медными, такой антифриз хорошо защищает и алюминий.

Минусов больше. Во-первых, защитная плёнка ухудшает теплообмен. На старых моторах с рабочей температурой 80°С это было некритично, но в современных высоко­форси­рованных и тепло­нагруженных двигателях такую охлаждающую жидкость применять нельзя. Во-вторых, неорганические антифризы недолго­вечны. Постепенно защитная плёнка разрушается, и там, где это происходит, начинается коррозия металла. А восстановить защитное покрытие нечем — присадки уже «сработали», единожды осев на стенках, и в циркулирующем по системе антифризе их просто нет. Наконец, «продукты износа» такой охлаждающей жидкости — это абразивная взвесь твёрдых частиц, которые вредны для сальников водяного насоса.

2. Органические (карбоксилатные)

С ростом мощности и температуры двигателей недостатки неорганических антифризов становились всё более критичными, поэтому химики придумали принципи­ально иной способ защитить мотор от коррозии. Так появились органиче­ские охлаждающие жидкости.

Их называют так потому, что основу пакета присадок составляют карбоксилаты — органические карбоновые кислоты (к этому классу относится, например, обычный уксус) и их соли. И работают эти присадки по-другому. В отличие от неорганических добавок, они не оседают на стенках, а долго сохраняются в составе антифриза. И действуют локально — только там, где коррозия всё-таки началась. Они покрывают проблемное место плёнкой намного более тонкой, чем в случае неорганической охлаждающей жидкости.

Благодаря этому карбоксилатные антифризы лучше отводят тепло от горячих деталей и, главное, служат намного дольше. Минус органической охлаждающей жидкости в том, что она рассчитана в первую очередь на современные, алюминиевые двигатели. А вот смоченный таким антифризом чугун на воздухе будет быстро окисляться, как и медь старых радиаторов. Поэтому, залив в машину карбоксилатный антифриз, нужно очень внимательно следить за его уровнем в расшири­тельном бачке, не допуская попадания воздуха в систему охлаждения.

3. Гибридные

Следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей стало появление гибридных антифризов. В них добавлен смешанный пакет присадок — на 60–70 процентов он состоит из неорганических солей, а остальное это карбоксилаты.

Соответственно, гибридный антифриз обеспечивает комбинированную защиту. Часть присадок сразу оседает на стенках и препят­ствует их коррозии. А оставшиеся в жидкости вступают в дело там, где защитное покрытие повреждается.

Минусы и плюсы тоже совмещаются. Защитное покрытие по-прежнему довольно толстое — а значит страдает эффектив­ность охлаждения. Но за счёт карбоксилатной составляющей служит такой антифриз дольше, чем неорганический.

4. Лобридные

Ещё один вид антифризов смешанного типа, только в них превалируют карбоксилатные присадки — доля неорганических солей всего порядка 10 процентов. Таким образом, основная защита строится на органической технологии, когда присадки действуют «адресно», в местах появления коррозии. А неоргани­ческие соли образуют очень тонкий слой.

Эти охлаждающие жидкости рассчитаны на современные моторы, они сочетают в себе отличную теплоотдачу и высокий ресурс. Но лобридные (от английского Low Hybrid) антифризы и самые дорогие — в том числе из-за более сложных технологий изготовления.

Ещё важно знать, что среди гибридных и лобридных антифризов также есть деление на силикатные и фосфатные — в зависимости от того, какие соли используются в неорганической составляющей пакета присадок. Первые традиционно применяют европейские произво­дители автомобилей, прежде всего концерн VAG и компании BMW и Mercedes-Benz. Вторые — японские и корейские концерны. Хотя механизм их работы (то есть защиты от коррозии) одинаковый.

5. Поддельные

Увы, и эта категория ещё часто встречается на полках российских магазинов. Обычно создатели подобного контрафакта пытаются выдать его за «тот самый Тосол» или его аналоги, реже прикидываются малоизвестными, но авторитетными производителями более современных антифризов.

Наиболее грубые подделки изготавливаются на основе метилового спирта — это ближайшие родственники «незамерзайки», продающейся зимой на обочинах. Ничем, кроме пониженной температуры замерзания, такой суррогат похвастать не может. Метил агрессивен и уже после 80–85°С закипает, провоцируя паровые пробки и другие серьёзные проблемы с системой охлаждения. Наконец, его пары ядовиты и взрыво­опасны — в нагретом состоянии такой «антифриз» может гореть!

В последние годы контроль за оборотом метилового спирта серьёзно усилен, поэтому сейчас немалая часть контрафактной охлаждающей жидкости делается из «отработки» — уже использо­ванного антифриза или тепло­носителя для систем отопления. Такой антифриз опознать труднее, поэтому при покупке нужно быть очень внимательным.