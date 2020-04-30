Антифриз: каким он бывает и как его выбрать. Инструкция по применению
Команда Авто.ру
Большинство водителей редко сталкивается с проблемой выбора антифриза. В каких-то машинах производитель предписывает менять его раз в несколько лет — и далеко не все следуют этим инструкциям. Другие автомобили — как правило, наиболее современные — не нуждаются в замене охлаждающей жидкости вовсе.
Чаще автовладелец задумывается о том, какой антифриз ему купить, когда обнаруживает, что уровень жидкости в расширительном бачке опустился ниже минимума. Или вовсе не обнаруживает этой жидкости в бачке. Тогда водитель идёт в ближайший автомагазин и покупает канистру охлаждающей жидкости того же цвета, что залита в мотор его машины. И с большой долей вероятности совершает ошибку! Потому что один антифриз от другого отличается не цветом, а другими, куда более важными свойствами. Давайте разберёмся, какие охлаждающие жидкости бывают, какая нужна именно вашему автомобилю и как правильно её заменить, если возникла такая необходимость.
Немного истории
Долгое время двигатели автомобилей охлаждала обычная вода. А у первого из них, который изобрёл Карл Бенц, мотор и вовсе выполнял роль чайника — выделяемое им тепло шло на кипячение воды, которую нужно было подливать во время поездок. Но в более совершенных двигателях вода уже циркулировала по системе охлаждения, нагреваясь от цилиндров и охлаждаясь в радиаторе.
Но у обычной воды куча недостатков. Во-первых, в холода она замерзает, расширяясь и разрывая даже чугунные блоки цилиндров, не говоря уже о нежных радиаторах.
Во-вторых, детали двигателя, контактирующие с горячей водой, постепенно покрываются накипью — выпадающими из неё солями. Накипь ухудшает охлаждение мотора и забивает узкие каналы, что особенно критично для радиатора с его тонкими трубками. Лет сорок-пятьдесят назад даже были мастера, которые умели разбирать (распаивать) радиаторы, чистить их и потом собирать обратно.
Наконец, вода могла нормально охлаждать двигатель, только когда его рабочая температура не превышала 80–85 градусов Цельсия. В противном случае неизбежно возникают локальные точки кипения воды, сопровождающиеся кавитацией — вредным явлением, разрушающим металл. Но чем выше температура мотора, тем больше его КПД — а значит меньше расход топлива или выше мощность. Поэтому многие современные агрегаты уже работают при температуре выше 100 градусов Цельсия.
В общем, на определённом этапе развития техники воде понадобилась замена. И химики придумали антифриз.
Что такое антифриз
Главное свойство антифриза следует прямо из его названия — это жидкость, которая не замерзает. Точнее, замерзает при совсем низких температурах: у современной охлаждающей жидкости это обычно
Есть разные способы снизить температуру замерзания воды. В большинстве автомобильных антифризов её смешивают с моноэтиленгликолем (МЭГ) — веществом из класса многоатомных спиртов. А также добавляют небольшое количество более дешёвого и экологичного глицерина. Примечательно, что чистый МЭГ замерзает относительно рано (при
Однако спирты — довольно агрессивные вещества, поэтому смесь моноэтиленгликоля и воды раз в 20 ускоряет коррозию металлов, из которых сделан двигатель. Не полезна она и для прокладок, резиновых сальников, шлангов. Дополнительный импульс разрушению деталей мотора даёт и увеличение его рабочей температуры, ускоряющее ход химических реакций.
Поэтому, помимо основных ингредиентов антифриз содержит в себе многочисленные присадки, снижающие негативное воздействие охлаждающей жидкости на алюминиевые сплавы, медь, стальные и резиновые детали. Ещё добавки снижают риск кавитации, улучшают отбор тепла от горячих деталей, а самые продвинутые — помогают искать места утечек антифриза, заставляя его светиться в ультрафиолете.
Пакеты присадок — главный секрет и ноу-хау ведущих химических компаний, производящих антифризы. В составе охлаждающей жидкости их всего 2–4 процента, но именно присадки серьёзно меняют её свойства.
Какие бывают антифризы
Исторически сложилось так, что охлаждающие жидкости развивались вслед за технологиями двигателей — и требования к антифризам для химиков определяли конструкторы. Кроме того, инженеры разных автопроизводителей имели свои представления о том, какой должна быть охлаждающая жидкость. В итоге сейчас производятся несколько типов антифризов, сильно отличающихся друг от друга.
1. Неорганические
Первыми в автомобилях стали применять неорганические антифризы, в которых большая часть присадок – это соли неорганических кислот: нитриты, нитраты, бораты, силикаты. Именно таким был широко использовавшийся в СССР Тосол
Эти соли действуют как замедлители (ингибиторы) коррозии. Процент присадок в неорганическом антифризе относительно высок, и, когда его заливают в двигатель, соли сразу оседают на внутренних поверхностях системы охлаждения и образуют плёнку, защищающую металл от воздействия моноэтиленгликоля.
Плюс неорганической охлаждающей жидкости в том, что она относительно универсальна. Созданный в эпоху, когда блоки цилиндров двигателей были чугунными, а радиаторы — медными, такой антифриз хорошо защищает и алюминий.
Минусов больше. Во-первых, защитная плёнка ухудшает теплообмен. На старых моторах с рабочей температурой 80°С это было некритично, но в современных высокофорсированных и теплонагруженных двигателях такую охлаждающую жидкость применять нельзя. Во-вторых, неорганические антифризы недолговечны. Постепенно защитная плёнка разрушается, и там, где это происходит, начинается коррозия металла. А восстановить защитное покрытие нечем — присадки уже «сработали», единожды осев на стенках, и в циркулирующем по системе антифризе их просто нет. Наконец, «продукты износа» такой охлаждающей жидкости — это абразивная взвесь твёрдых частиц, которые вредны для сальников водяного насоса.
2. Органические (карбоксилатные)
С ростом мощности и температуры двигателей недостатки неорганических антифризов становились всё более критичными, поэтому химики придумали принципиально иной способ защитить мотор от коррозии. Так появились органические охлаждающие жидкости.
Их называют так потому, что основу пакета присадок составляют карбоксилаты — органические карбоновые кислоты (к этому классу относится, например, обычный уксус) и их соли. И работают эти присадки по-другому. В отличие от неорганических добавок, они не оседают на стенках, а долго сохраняются в составе антифриза. И действуют локально — только там, где коррозия всё-таки началась. Они покрывают проблемное место плёнкой намного более тонкой, чем в случае неорганической охлаждающей жидкости.
Благодаря этому карбоксилатные антифризы лучше отводят тепло от горячих деталей и, главное, служат намного дольше. Минус органической охлаждающей жидкости в том, что она рассчитана в первую очередь на современные, алюминиевые двигатели. А вот смоченный таким антифризом чугун на воздухе будет быстро окисляться, как и медь старых радиаторов. Поэтому, залив в машину карбоксилатный антифриз, нужно очень внимательно следить за его уровнем в расширительном бачке, не допуская попадания воздуха в систему охлаждения.
3. Гибридные
Следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей стало появление гибридных антифризов. В них добавлен смешанный пакет присадок — на 60–70 процентов он состоит из неорганических солей, а остальное это карбоксилаты.
Соответственно, гибридный антифриз обеспечивает комбинированную защиту. Часть присадок сразу оседает на стенках и препятствует их коррозии. А оставшиеся в жидкости вступают в дело там, где защитное покрытие повреждается.
Минусы и плюсы тоже совмещаются. Защитное покрытие по-прежнему довольно толстое — а значит страдает эффективность охлаждения. Но за счёт карбоксилатной составляющей служит такой антифриз дольше, чем неорганический.
4. Лобридные
Ещё один вид антифризов смешанного типа, только в них превалируют карбоксилатные присадки — доля неорганических солей всего порядка 10 процентов. Таким образом, основная защита строится на органической технологии, когда присадки действуют «адресно», в местах появления коррозии. А неорганические соли образуют очень тонкий слой.
Эти охлаждающие жидкости рассчитаны на современные моторы, они сочетают в себе отличную теплоотдачу и высокий ресурс. Но лобридные (от английского Low Hybrid) антифризы и самые дорогие — в том числе из-за более сложных технологий изготовления.
Ещё важно знать, что среди гибридных и лобридных антифризов также есть деление на силикатные и фосфатные — в зависимости от того, какие соли используются в неорганической составляющей пакета присадок. Первые традиционно применяют европейские производители автомобилей, прежде всего концерн VAG и компании BMW и Mercedes-Benz. Вторые — японские и корейские концерны. Хотя механизм их работы (то есть защиты от коррозии) одинаковый.
5. Поддельные
Увы, и эта категория ещё часто встречается на полках российских магазинов. Обычно создатели подобного контрафакта пытаются выдать его за «тот самый Тосол» или его аналоги, реже прикидываются малоизвестными, но авторитетными производителями более современных антифризов.
Наиболее грубые подделки изготавливаются на основе метилового спирта — это ближайшие родственники «незамерзайки», продающейся зимой на обочинах. Ничем, кроме пониженной температуры замерзания, такой суррогат похвастать не может. Метил агрессивен и уже после 80–85°С закипает, провоцируя паровые пробки и другие серьёзные проблемы с системой охлаждения. Наконец, его пары ядовиты и взрывоопасны — в нагретом состоянии такой «антифриз» может гореть!
В последние годы контроль за оборотом метилового спирта серьёзно усилен, поэтому сейчас немалая часть контрафактной охлаждающей жидкости делается из «отработки» — уже использованного антифриза или теплоносителя для систем отопления. Такой антифриз опознать труднее, поэтому при покупке нужно быть очень внимательным.
Как выбрать правильный антифриз для своей машины
Вы наверняка уже поняли, что не стоит покупать охлаждающую жидкость где попало. Лучше обратиться в солидный магазин или сервис. Но и там, скорее всего, будет богатый выбор канистр с антифризом разных марок и цветов. Какой из них нужен именно вам?
Первое, что нужно понимать: цвет охлаждающей жидкости ничего не говорит о её типе. Вода, МЭГ и любые присадки сами по себе прозрачны. Красным, синим или зелёным антифриз делает краситель, который добавляют, чтобы проще было контролировать его уровень и искать места протечек. Красителя в общем объёме какие-то доли процента, они не оказывают влияния на свойства охлаждающей жидкости.
К сожалению, в отличие от моторных масел, единых мировых стандартов для антифризов нет — каждая химическая компания вольна раскрашивать и называть свою продукцию по-своему. Или так, как этого требуют крупные клиенты — то есть автопроизводители. Например, широко известна классификация, принятая концерном VAG для используемых им охлаждающих жидкостей.
Гибридный антифриз, который Volkswagen использовал до 2012 года, имеет обозначение G11 и зелёный цвет. Органические G12 и G12+ окрашивают красным. А применяемые сегодня немецким концерном лобридные антифризы G12++ и G13 — фиолетовые. Однако другие производители могут продавать те же лобридные охлаждающие жидкости, окрашивая их в жёлтый или какой-то другой цвет.
Лучший помощник в выборе антифриза — производитель автомобиля. Прежде чем отправляться за покупкой, стоит заглянуть в руководство по эксплуатации своей машины. Или в технический раздел на сайте вашей марки. Там должны быть указаны тип антифриза, заливаемого на заводе, а также допуск (буквенно-цифровой код), который должен быть у рекомендованной на замену жидкости. Такие допуски есть у всех крупных автопроизводителей, включая АвтоВАЗ.
В магазине ищите упоминание нужного вам допуска на канистре с антифризом. Впрочем, к информации на этикетке тоже нужно относиться с некоторой осторожностью. Если на ней указано, что антифриз рекомендован едва ли не всеми автопроизводителями мира — это, скорее всего, грубая подделка. Просто потому, что требования европейских и азиатских брендов отличаются настолько, что один антифриз физически не может удовлетворять им всем.
Как часто нужно менять антифриз
Это зависит от типа охлаждающей жидкости, а также от рекомендаций производителя автомобиля. Который, в свою очередь, рассчитывает, что автовладельцы будут использовать антифриз, прописанный в руководстве по эксплуатации — тот, под который он разрабатывал системы охлаждения своих двигателей.
Сегодня ни один из автопроизводителей не рекомендует неорганический антифриз. Но его продолжают и выпускать, и покупать — в основном, для машин в возрасте. Потому что он дёшев и не разъедает старые шланги с прокладками. Конечно, если это не контрафакт. Кстати, оригинальный Тосол А-40 не производят с начала девяностых. Всё, что сегодня продаётся под этим именем, в лучшем случае его подобие.
Но дешевизна обманчива. При грамотной эксплуатации такой антифриз надо менять каждые год-два. Или незамедлительно, если жидкость в расширительном бачке стала коричнево-ржавого цвета, свидетельствуя о развивающейся в моторе коррозии.
Гибридные антифризы более стойкие, поэтому их обычно предписывают обновлять каждые три-четыре года. Ещё дольше служат карбоксилатные — как правило, пять лет. Или больше, если разрешает сервисная книжка автомобиля.
А самые долговечные антифризы — лобридные. Некоторые автопроизводители даже заявляют, что их вообще не нужно менять, пока двигатель не выработает свой ресурс.
Сроки хранения антифризов до того, как их зальют в систему охлаждения, тоже могут отличаться. У самых простых это три года, а более совершенные остаются годными и через восемь лет. Главное: хранить их правильно — в герметично закрытой фирменной пластиковой таре, которая не реагирует с компонентами жидкости, и в прохладном, прикрытом от солнечных лучей месте.
Как заменить антифриз
Процесс выбора антифриза так важен потому, что жидкости разных типов смешивать крайне не рекомендуется. Их присадки вступают в реакции, теряют свойства, выпадают в осадок. Особенно жёстко это правило действует в отношении несовместимых силикатных и фосфатных антифризов. Но что делать, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость сейчас используется в вашем моторе?
Когда её не хватает совсем немного, можно долить стакан-другой дистиллированной воды. На концентрацию охлаждающей жидкости, которой в двигателе обычно литров 10–12, это серьёзно не повлияет. Возможно, она и вовсе вернётся к первоначальному значению, ведь в процессе эксплуатации небольшая часть воды из антифриза испаряется. Кстати, сильно разбавленную охлаждающую жидкость можно определить по изменившейся плотности — соответствующую таблицу можно найти в химических справочниках.
Полная замена охлаждающей жидкости требуется, если её вытекло слишком много. Или она сменила цвет на грязно-коричневый — такой антифриз уже неработоспособен. Как и жидкость, на поверхности которой появились радужные разводы — только в этом случае сначала необходимо найти, где и почему антифриз смешивается с маслом.
Если слитая с мотора жидкость мутная, с осадком, то систему охлаждения можно промыть — залить в неё воду, дать двигателю немного поработать, а после полностью опустошить систему.
Новая охлаждающая жидкость продаётся готовой или виде концентрата. Во втором случае его нужно разбавить водой. Для большинства антифризов подойдёт и обычная, но лучше взять дистиллированную, она стоит недорого. А для фосфатных составов это обязательное требование — иначе присадки тут же выпадут в осадок.
У большинства автомобилей система охлаждения заполняется через расширительный бачок. Лить жидкость лучше не торопясь — так меньше вероятность образования воздушных пробок. После того, как двигатель поработает и прогреется, нужно снова проверить уровень в бачке и при необходимости долить охлаждающую жидкость до отметки МАХ. А ещё стоит рядом с заливной пробкой повесить бирку с наименованием антифриза и датой его замены. Чтобы в следующий раз не гадать по его цвету, какую канистру покупать в магазине.
Итак, совсем коротко
— Антифризы бывают нескольких типов, отличающихся составом присадок. В двигателе автомобиля жидкости разных типов лучше не смешивать — они потеряют свои свойства.
— Цвет антифриза не характеризует его состав. Жидкости одного типа могут отличаться окраской, и наоборот, принципиально разные антифризы бывают одного и того же цвета.
— Дешёвые неорганические антифризы подходят только для старых двигателей с низкой рабочей температурой. В современных нужно использовать карбоксилатные, гибридные или лобридные — в зависимости от предписаний производителя вашего автомобиля.
— Когда в моторе не хватает небольшого количества охлаждающей жидкости, можно долить в систему дистиллированной воды. В противном случае нужно менять антифриз целиком, особенно если вы не знаете, какого типа жидкость залита в автомобиль.
— Приобретая охлаждающую жидкость, обратите внимание на наличие у неё допуска для автомобилей вашей марки. Наиболее надёжный вариант — приобретение антифриза под брендом автопроизводителя. Он дороже, но точно подойдёт вашему автомобилю.
— Концентрат антифриза нужно разбавить дистиллированной водой в соотношении, указанном на упаковке. Не стоит экспериментировать, делая раствор более или менее насыщенным.
— Любой антифриз ядовит. Не стоит его пробовать на вкус, а если вы его пролили – на руки или на кузов автомобиля, лучше сразу смыть его чистой водой.