Взгляните, какое устройство автоинструктор придумал для защиты от коронавируса

В Латвии занятия по вождению возобновились только 1 марта, однако сопровож­даются рядом ограни­чений, призванных защитить курсантов и инструкторов от коронавируса. Как уточняет Meduza, обязательно следует носить маски, регулярно проветривать автомобиль, дезинфи­цировать поверх­ности салона и делать перерывы. Кроме того, до пяти в день ограни­чено количество занятий.

На фотографии можно разглядеть, что маска на лице инструктора куда основатель­нее, чем респиратор курсанта, и снабжена трубкой по образцу проти­вогаза. В левое заднее окно учебного авто­мобиля выведено сразу две трубки: можно пред­положить, что именно через них дышит инструктор. Это устройство уже назвали «сухо­путным аква­лангом», а самого инструктора в ком­ментариях сравни­вают с пилотом военного истребителя. Также отмечается, что изобрета­тель­ность рижанина делает ему честь, так как он работает в опасных условиях.