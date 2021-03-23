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Взгляните, какое устройство автоинструктор придумал для защиты от коронавируса

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Дмитрий Елизаров

В твиттер-аккаунте Armands_V опубликовано фото учебного авто­мобиля, сделанное в Риге. На нём хорошо видно, что курсант в салоне надел респиратор, как это и пред­писывают местные правила, а вот инструктор «упаковал» себя в целую систему, позволяющую ему дышать уличным воздухом.

  • В Латвии занятия по вождению возобновились только 1 марта, однако сопровож­даются рядом ограни­чений, призванных защитить курсантов и инструкторов от коронавируса. Как уточняет Meduza, обязательно следует носить маски, регулярно проветривать автомобиль, дезинфи­цировать поверх­ности салона и делать перерывы. Кроме того, до пяти в день ограни­чено количество занятий.

  • На фотографии можно разглядеть, что маска на лице инструктора куда основатель­нее, чем респиратор курсанта, и снабжена трубкой по образцу проти­вогаза. В левое заднее окно учебного авто­мобиля выведено сразу две трубки: можно пред­положить, что именно через них дышит инструктор. Это устройство уже назвали «сухо­путным аква­лангом», а самого инструктора в ком­ментариях сравни­вают с пилотом военного истребителя. Также отмечается, что изобрета­тель­ность рижанина делает ему честь, так как он работает в опасных условиях.

  • Учёные одного из американских университетов в начале года опубликовали результаты исследования по распро­странению вируса в салоне авто­мобиля. Выяснилось, что, если во время движения открыть все окна, коли­чество аэрозолей, передающихся от одного пассажира к другому, снизится минимум впятеро.

Всё ещё носите маску?

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