Взгляните, какое устройство автоинструктор придумал для защиты от коронавируса
Дмитрий Елизаров
В твиттер-аккаунте Armands_V опубликовано фото учебного автомобиля, сделанное в Риге. На нём хорошо видно, что курсант в салоне надел респиратор, как это и предписывают местные правила, а вот инструктор «упаковал» себя в целую систему, позволяющую ему дышать уличным воздухом.
Kas te notiek? pic.twitter.com/4Jjyd1npMy— Armands_V (@Wald_berg) March 17, 2021
В Латвии занятия по вождению возобновились только 1 марта, однако сопровождаются рядом ограничений, призванных защитить курсантов и инструкторов от коронавируса. Как уточняет Meduza, обязательно следует носить маски, регулярно проветривать автомобиль, дезинфицировать поверхности салона и делать перерывы. Кроме того, до пяти в день ограничено количество занятий.
На фотографии можно разглядеть, что маска на лице инструктора куда основательнее, чем респиратор курсанта, и снабжена трубкой по образцу противогаза. В левое заднее окно учебного автомобиля выведено сразу две трубки: можно предположить, что именно через них дышит инструктор. Это устройство уже назвали «сухопутным аквалангом», а самого инструктора в комментариях сравнивают с пилотом военного истребителя. Также отмечается, что изобретательность рижанина делает ему честь, так как он работает в опасных условиях.
Учёные одного из американских университетов в начале года опубликовали результаты исследования по распространению вируса в салоне автомобиля. Выяснилось, что, если во время движения открыть все окна, количество аэрозолей, передающихся от одного пассажира к другому, снизится минимум впятеро.