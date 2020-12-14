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Американская гонщица хочет проехать через Антарктиду на 60-летнем Porsche

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Дмитрий Елизаров

Раллистка и основательница американской команды Valkyrie Racing Рене Бринкер­хофф вынуждена отложить самый экстремаль­ный ралли-рейд в своей жизни. Гонщица хочет проехать по Антарктиде 356 миль (573 километра) на своём Porsche 356 и установить новый рекорд скорости для ледяного континента.

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  • Заезд планировалось провести в рамках так называ­емого Project 356: Рене Бринкер­хофф намеревается поуча­ствовать на пожилом Porsche в раллийных гонках на всех конти­нентах Земли. На счету её заслуженного спорткара, появив­шегося на свет в 1956 году, уже значатся 18 стран и более 30 тысяч «боевых» километров, причём в некоторых гонках до Бринкер­хофф никто не рисковал выступать на этой модели Porsche.

  • Примечательно, что сама Рене, родив­шаяся в один год со своим спорткаром, начала участвовать в соревно­ваниях лишь 9 лет назад, причём сразу с мексиканской La Carrera Panamericana — эту гонку называют одной из самых опасных в мире.

  • Поездка по Антарктиде должна была состояться буквально на днях. Но, как сообщает The Drive логисти­ческий партнёр команды Бринкер­хофф в Чили, который должен был обеспечить всю транспортировку, свернул деятель­ность из-за корона­вирусных ограничений. Поэтому сейчас Рене обдумывает новое расписание, и скорее всего, попытка установ­ления необычного мирового рекорда состоится в 2021 году.

  • Спорткар для ледяного континента будет основательно доработан. По перво­началь­ному проекту его планиро­валось снабдить гусеницами вместо ведущих колёс и лыжами вместо управ­ляемых, но появив­шееся время механики команды используют для совер­шенство­вания конструкции. Уже известно, к примеру, что Porsche 356 оснастят солнечными батареями и допол­нительно усилят кузов.

  • Сам Project 356 при этом несёт и социальную функцию: своими путеше­ствиями Рене Бринкер­хофф старается привлечь внимание к торговле детьми и собрать средства для благотвори­тель­ных организаций, борющихся с этим явлением.

  • В сентябре на продажу был выставлен другой раллийный Porsche — уникальный прототип 959, один из шести построенных для марафона «Париж-Дакар».

Как считаете, получится у Рене?

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