Американская гонщица хочет проехать через Антарктиду на 60-летнем Porsche
Дмитрий Елизаров
Раллистка и основательница американской команды Valkyrie Racing Рене Бринкерхофф вынуждена отложить самый экстремальный ралли-рейд в своей жизни. Гонщица хочет проехать по Антарктиде 356 миль (573 километра) на своём Porsche 356 и установить новый рекорд скорости для ледяного континента.
Заезд планировалось провести в рамках так называемого Project 356: Рене Бринкерхофф намеревается поучаствовать на пожилом Porsche в раллийных гонках на всех континентах Земли. На счету её заслуженного спорткара, появившегося на свет в 1956 году, уже значатся 18 стран и более 30 тысяч «боевых» километров, причём в некоторых гонках до Бринкерхофф никто не рисковал выступать на этой модели Porsche.
Примечательно, что сама Рене, родившаяся в один год со своим спорткаром, начала участвовать в соревнованиях лишь 9 лет назад, причём сразу с мексиканской La Carrera Panamericana — эту гонку называют одной из самых опасных в мире.
Поездка по Антарктиде должна была состояться буквально на днях. Но, как сообщает The Drive логистический партнёр команды Бринкерхофф в Чили, который должен был обеспечить всю транспортировку, свернул деятельность из-за коронавирусных ограничений. Поэтому сейчас Рене обдумывает новое расписание, и скорее всего, попытка установления необычного мирового рекорда состоится в 2021 году.
Спорткар для ледяного континента будет основательно доработан. По первоначальному проекту его планировалось снабдить гусеницами вместо ведущих колёс и лыжами вместо управляемых, но появившееся время механики команды используют для совершенствования конструкции. Уже известно, к примеру, что Porsche 356 оснастят солнечными батареями и дополнительно усилят кузов.
Сам Project 356 при этом несёт и социальную функцию: своими путешествиями Рене Бринкерхофф старается привлечь внимание к торговле детьми и собрать средства для благотворительных организаций, борющихся с этим явлением.
В сентябре на продажу был выставлен другой раллийный Porsche — уникальный прототип 959, один из шести построенных для марафона «Париж-Дакар».