8 проблем подержанных кроссоверов Opel Antara
Валерий Арутин
По всем расчётам Opel Antara, появившийся в 2006 году, должен был стать настоящим бестселлером. Более крупный и вместительный, чем ближайшие конкуренты, с хорошим оснащением и несколькими моторами на выбор, включая мощный V6. Должен был, но не стал: в России кроссовер продавался намного хуже европейских, японских и даже корейских аналогов. Возможно, из-за проблем с надёжностью. И вот наиболее известные из них.
1. Цепь ГРМ
Хочется кроссовер с мощным двигателем? Opel Antara V6 3.2 развивал немалые для тех лет 227 л.с. Но, покупая эту версию, нужно было запастись ещё и немалой суммой (60–70 тысяч рублей) на замену цепей ГРМ: они вытягивались буквально за 50–
Что делать
Менять и снова копить деньги — новые детали служат примерно столько же. А лучше поискать рестайлинговый автомобиль: он уже будет с новым V6 3.0, ещё более мощным (249 л.с.), но менее проблемным. А совсем радикальный метод — выбор базового 4-цилиндрового мотора 2.4. Он не слишком мощный, зато надёжный.
2. Шкив кондиционера
Проблема, присущая всем версиям кроссовера с любым силовым агрегатом. Если при включении «климата» из-под капота раздаётся свист, дело, скорее всего, не в приводном ремне, как может показаться — шум издаёт неисправный шкив кондиционера.
Что делать
Ехать к дилеру. В своё время проблема со шкивом была признана системной, и по ней объявили отзывную кампанию. Причём бессрочную: шкив меняют бесплатно даже на старых машинах.
3. АКПП
Гидромеханический «автомат» — 5-ступенчатый до рестайлинга и 6-ступенчатый после — может прослужить более
Что делать
Разница между «автоматом»-долгожителем и тем, который приходится рано ремонтировать, — в уходе. Если масло в коробке менять каждые 50–
4. Карданный вал
Если при движении по ровной дороге со скоростью выше
Что делать
Проблема кардана связана с компоновкой автомобиля: рядом с валом расположена выпускная система, «греющая» его шарниры. Смазка в крестовинах и подшипнике становится слишком жидкой и текучей, и со временем они начинают работать «на сухую». Поэтому состояние кардана нужно периодически проверять. А если владелец кроссовера часто ездит по плохим дорогам или по бездорожью — то делать это надо ещё чаще.
5. Рулевое управление
Ещё один узел автомобиля, требующий постоянного контроля — рулевому механизму и насосу гидроусилителя свойственны течи.
Что делать
Рейка может потечь уже через
6. Передние амортизаторы
Подвески автомобиля (McPherson спереди и многорычажная сзади) в целом надёжны. Болезненным для кошелька владельца может стать только выход из строя передних амортизаторов через 60–
Что делать
Opel неоднократно модернизировал стойки — ищите наиболее свежую версию этих деталей. Каждый амортизатор обойдётся в 7–8 тыс. рублей, плюс работы по замене. Но можно найти более дешёвый аналог — в том числе в каталоге соплатформенного Chevrolet Captiva.
7. Дверь багажника
Antara имеет крепкий и стойкий к коррозии кузов. Исключение — дверь багажника, которая ржавеет уже через 40–
Что делать
Очаги коррозии обычно возникают там, где стирается родная краска – под пластиковой планкой с плафонами подсветки номера или на нижней кромке, если она цепляет за бампер. Поэтому при первых признаках потёртостей ЛКП их причины надо оперативно устранять — регулировать дверь и как следует крепить накладку на ней.
8. Парктроники
Opel Antara часто «слепнет» с кормы — задние парктроники отказываются работать. Особенно после зимы.
Что делать
Датчики не любят ударов, поэтому не стоит сбивать лёд с бампера щеткой или другими жёсткими предметами. Ведь замена парктроников требует квалификации: на кроссовер устанавливались несколько вариантов, и они работают на разной частоте. Какой именно датчик нужен, становится понятным только после демонтажа неисправного.