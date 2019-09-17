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8 проблем подержанных кроссоверов Opel Antara

Разбор

Валерий Арутин

По всем расчётам Opel Antara, появив­шийся в 2006 году, должен был стать настоящим бест­селлером. Более крупный и вмести­тельный, чем ближайшие конкуренты, с хорошим оснащением и несколькими моторами на выбор, включая мощный V6. Должен был, но не стал: в России кроссовер прода­вался намного хуже европейских, японских и даже корейских аналогов. Возможно, из-за проблем с надёжностью. И вот наиболее известные из них.

1. Цепь ГРМ

Хочется кроссовер с мощным двигателем? Opel Antara V6 3.2 развивал немалые для тех лет 227 л.с. Но, покупая эту версию, нужно было запастись ещё и немалой суммой (60–70 тысяч рублей) на замену цепей ГРМ: они вытягивались буквально за 50–80 тыс. км.

Что делать

Менять и снова копить деньги — новые детали служат примерно столько же. А лучше поискать рестайлин­говый автомобиль: он уже будет с новым V6 3.0, ещё более мощным (249 л.с.), но менее проблемным. А совсем радикальный метод — выбор базового 4-цилин­дрового мотора 2.4. Он не слишком мощный, зато надёжный.

2. Шкив кондиционера

Проблема, присущая всем версиям кроссовера с любым силовым агрегатом. Если при включении «климата» из-под капота раздаётся свист, дело, скорее всего, не в приводном ремне, как может показаться — шум издаёт неисправный шкив кондици­онера.

Что делать

Ехать к дилеру. В своё время проблема со шкивом была признана системной, и по ней объявили отзывную кампанию. Причём бессрочную: шкив меняют бесплатно даже на старых машинах.

3. АКПП

Гидромеханический «автомат» — 5-ступенчатый до рестайлинга и 6-ступен­чатый после — может прослужить более 250 тыс. км, а может начать «пинаться» при пере­ключениях уже на 100 тыс. км. В группе повышен­ного риска — кроссоверы с моторами V6, у которых, бывало, и вовсе трескался корпус АКПП.

Что делать

Разница между «автоматом»-долго­жителем и тем, который приходится рано ремонти­ровать, — в уходе. Если масло в коробке менять каждые 50–60 тыс. км, то проблем с ней наверняка не будет. Ещё надо помнить (особенно владельцам мощных версий), что Antara — не внедорожник. Коробка может не выдержать долгой пробуксовки и сильных скачков крутящего момента.

4. Карданный вал

Если при движении по ровной дороге со скоростью выше 60 км/ч на кузове появляется вибрация, то, скорее всего, вышли из строя крестовины или подвесной подшипник карданного вала, приводящего задние колёса.

Что делать

Проблема кардана связана с компоновкой автомобиля: рядом с валом распо­ложена выпускная система, «греющая» его шарниры. Смазка в крестовинах и подшипнике становится слишком жидкой и текучей, и со временем они начинают работать «на сухую». Поэтому состояние кардана нужно периодически проверять. А если владелец кроссовера часто ездит по плохим дорогам или по бездорожью — то делать это надо ещё чаще.

5. Рулевое управление

Ещё один узел автомобиля, требующий постоянного контроля — рулевому механизму и насосу гидро­усилителя свой­ственны течи.

Что делать

Рейка может потечь уже через 60 тыс. км, но она поддаётся ремонту — переборка стоит около 10 тыс. рублей. А неприят­ность с гидро­усилителем обычно случается зимой, когда масло густеет, — повышенным давлением разрывает шланг, идущий от насоса. Проблема решается его заменой на более прочный.

6. Передние амортизаторы

Подвески автомобиля (McPherson спереди и много­рычажная сзади) в целом надёжны. Болезнен­ным для кошелька владельца может стать только выход из строя передних аморти­заторов через 60–80 тыс. км.

Что делать

Opel неоднократно модерни­зировал стойки — ищите наиболее свежую версию этих деталей. Каждый аморти­затор обойдётся в 7–8 тыс. рублей, плюс работы по замене. Но можно найти более дешёвый аналог — в том числе в каталоге соплатформен­ного Chevrolet Captiva.

7. Дверь багажника

Antara имеет крепкий и стойкий к коррозии кузов. Исключе­ние — дверь багажника, которая ржавеет уже через 40–50 тыс. км. Бывали случаи, когда её пере­крашивали ещё по гарантии.

Что делать

Очаги коррозии обычно возникают там, где стирается родная краска – под пластиковой планкой с плафонами подсветки номера или на нижней кромке, если она цепляет за бампер. Поэтому при первых признаках потёрто­стей ЛКП их причины надо оперативно устранять — регули­ровать дверь и как следует крепить накладку на ней.

8. Парктроники

Opel Antara часто «слепнет» с кормы — задние парк­троники отказываются работать. Особенно после зимы.

Что делать

Датчики не любят ударов, поэтому не стоит сбивать лёд с бампера щеткой или другими жёст­кими предметами. Ведь замена парктроников требует квалифи­кации: на кроссовер устанавли­вались несколько вариантов, и они работают на разной частоте. Какой именно датчик нужен, становится понятным только после демонтажа неисправ­ного.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Opel Antara

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Анимация: Павел Михеев
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