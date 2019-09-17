8 проблем подержанных кроссоверов Opel Antara

1. Цепь ГРМ

Хочется кроссовер с мощным двигателем? Opel Antara V6 3.2 развивал немалые для тех лет 227 л.с. Но, покупая эту версию, нужно было запастись ещё и немалой суммой (60–70 тысяч рублей) на замену цепей ГРМ: они вытягивались буквально за 50– 80 тыс. км.

Что делать

Менять и снова копить деньги — новые детали служат примерно столько же. А лучше поискать рестайлин­говый автомобиль: он уже будет с новым V6 3.0, ещё более мощным (249 л.с.), но менее проблемным. А совсем радикальный метод — выбор базового 4-цилин­дрового мотора 2.4. Он не слишком мощный, зато надёжный.