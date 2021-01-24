Модели Harley-Davidson, о которых не принято вспоминать
Иван Владимиров
Знаете, что связывает Московский мотозавод с американской компанией Harley-Davidson? Когда-то они параллельно производили один и тот же мотоцикл! Как так получилось? В этом тексте мы расскажем про Harley-Davidson American Lightweight и другие модели, которые не любит вспоминать компания из Милуоки.
Думаете, это мы опять украли что-то у американцев? Ничего подобного! Украли все — и мы, и американцы. Точнее, даже не украли, а вполне цивилизованно позаимствовали в рамках репараций после Второй мировой войны. Позаимствовали, понятное дело, у немцев. Речь идёт об остатках заводов компании DKW, которые попали и в нашу, и в американскую оккупационную зону. Причём Советскому Cоюзу повезло чуть больше. Помимо технической документации, СССР достался ещё и полный набор оборудования для производства мотоциклов DKW RT 125. Американцам пришлось довольствоваться чертежами. Тем не менее после окончания боевых действий работа по копированию «Маленького чуда» (Das Kleine Wunder — так любовно называли этот мотоцикл сами немцы) закипела по обе стороны бывшей линии фронта.
Наследие рейха
Трофейное оборудование было вывезено в СССР — в первую очередь на Московский велосипедный завод, который уже к концу 1946 года начал серийное производство мотоцикла М1А «Москва». Чуть позже его производство было перенесено сразу на три предприятия: в Ковров, Ижевск и Серпухов. А потом ещё и в Минск.
Американцы, имея на руках только чертежи и техдокументацию, провозились чуть дольше. Новый Harley-Davidson 125 был анонсирован лишь в 1947 году, причём как модель 1948 года. По большому счёту, так же, как и «Москва», он оказался довольно точной копией ещё довоенного DKW RT 125 с двухтактным 125-кубовым моторчиком воздушного охлаждения. Его мощность составляла всего 3 л.с., что позволяло мотоциклу худо-бедно разгоняться до 50 миль в час. Советские инженеры, кстати, на той же самой элементной базе сумели получить более 4 л.с. Оба мотоцикла оснащались одинаковой трёхступенчатой коробкой передач, и у обоих просто отсутствовала задняя подвеска: колесо жёстко крепилось к раме. Отличия были разве что в наборе электрооборудования. Но и там, и там оно было
Нельзя сказать, что заокеанские дилеры Harley-Davidson встретили эту новинку с восторгом. Многие из них даже наотрез отказались торговать столь нетипичным «Харлеем». Но за счёт молодых и не особо платёжеспособных покупателей модель продержалась на конвейере вплоть до 1952 года. И на этом история «американского DKW» вовсе не закончилась, а продолжилась вплоть до 1967 года! За это время сменился целый ряд однотипных моделей, про которые сегодня не вспомнят даже знатоки марки Harley-Davidson: Hummer, Ranger, Pacer, Scat, Bobcat.
В Советском Союзе эксперименты с трофейной немецкой платформой завершились в 1956 году — на десять лет раньше, чем у американцев...
Оборонный заказ
Если думаете, что история с трофейным DKW — это единственный случай соперничества Harley-Davidson и советского мотопрома, то вы ошибаетесь. Эта гонка началась ещё до войны! В одном из прошлых материалов мы уже рассказывали о том, как немецкий армейский мотоцикл BMW R71 стал отечественным М72. Напомним: когда ЦК КПСС поставило перед советскими инженерами задачу создать новый тяжёлый мотоцикл для армии, было решено взять за основу конструкцию самой передовой и перспективной модели, имевшейся тогда на вооружении вермахта. Однако примерно в те же годы засматривались на неё и американцы.
Военных в США не устраивал стоявший тогда на вооружении Harley-Davidson WLA. Главные нарекания вызывали не слишком надёжный двигатель и требующая постоянного обслуживания приводная цепь, которой особенно тяжело приходилось в полевых условиях. «А что, если сделать вместо неё кардан, как у немцев?» — предложил кто-то. Но одним карданом дело не ограничилось. Оказалось, что карданная передача довольно плохо сопрягается с харлеевским
В результате напряжённой работы на свет появился Harley-Davidson XA — конечно, не точная копия немецкого BMW R71, но очень на него похожий. Получилось, кстати, неплохо, хотя и недёшево. Прогрессивный XA оказался в производстве значительно дороже привычного WLA. Тем не менее приёмку военных мотоцикл прошёл успешно. Компании Harley-Davidson дали заказ на изготовление первой тысячи пробных экземпляров для испытаний в войсках. Но дальше неё дело не пошло.
Потому что главным конкурентом «американского BMW» стал... автомобиль! Тот самый General Purpose Vehicle, производимый параллельно компаниями Willys и Ford, который позже получил собственное имя Jeep. Оказалось, что по себестоимости он выходит сравнимым с харлеевским мотоциклом, а по функциональности на поле боя и грузоподъёмности выше его на голову.
«Сладкий» оборонный заказ Harley-Davidson всё-таки получит, но значительно позже. В 1987 году американцы перекупили у англичан права на выпуск лёгкого армейского мотоцикла, базирующегося на платформе итальянского эндуро SWM Tornado. На американскую версию этой международной платформы был установлен австрийско-канадский 350-кубовый мотор Rotax, и в
Итальянские каникулы
Ни для кого не секрет, что из-за океана всегда ревностно посматривали на то, что происходит в старушке Европе и, по случаю, заимствовали модные тренды. Так, в начале
Да-да, был и такой период в истории легендарной компании. По всей видимости, насмотревшись на мегапопулярные в Старом Свете модели Vespa, Lambretta, Italjet и Iso, маркетологи из Милуоки решили опробовать «скутерную» историю и на своём собственном рынке. Не пропадать же пустующей нише? За основу конструкции взяли модернизированный силовой агрегат от всё того же DKW RT 125. К тому времени его рабочий объём уже успели нарастить до 165 кубиков. Ходовую часть, как утверждают некоторые эксперты, позаимствовали у немецкого скутера Zündapp Bella, накрыли всё это угловатыми обтекателями собственной конструкции — и, вуаля, первый в истории марки скутер от Harley-Davidson готов!
Модель, которая вышла в продажу в 1960 году, назвали Topper. Расчёт был прежде всего на то, что законодательства многих штатов в те годы позволяли управлять транспортными средствами мощностью менее 5 л.с. без водительской лицензии. Мотор «Топпера» для этого специально дефорсировали. Однако модель получилась слишком проблемной. Больше всего владельцы таких скутеров жаловались на ненадёжную бесступенчатую трансмиссию (вариатор). Пыль и грязь, летящие с дороги, очень быстро выводили её из строя.
Ещё одной попыткой заигрывания с европейской модой стала покупка в начале
Удивлённые американские покупатели увидели в продаже и редкие за океаном скутеретты, и малокубатурные спортэндуро, и даже мини-мокик Harley-Davidson X90, идеологически весьма схожий с культовой Honda Monkey! А названия Harley-Davidson Sprint, Rapido, Baja 100 или
Поэтому теперь, когда вы будете читать где-нибудь в официальном каталоге компании про Harley-Davidson, который занимается выпуском исключительно тяжёлых мотоциклов и круизёров, знайте, что так было не всегда. Но сегодня вам об этом вряд ли кто-то расскажет.