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Модели Harley-Davidson, о которых не принято вспоминать

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Иван Владимиров

Знаете, что связывает Московский мотозавод с американской компанией Harley-Davidson? Когда-то они парал­лельно производили один и тот же мотоцикл! Как так получилось? В этом тексте мы расскажем про Harley-Davidson American Lightweight и другие модели, которые не любит вспоминать компания из Милуоки.

Думаете, это мы опять украли что-то у американцев? Ничего подобного! Украли все — и мы, и американцы. Точнее, даже не украли, а вполне цивилизо­ванно позаим­ствовали в рамках репараций после Второй мировой войны. Позаим­ствовали, понятное дело, у немцев. Речь идёт об остатках заводов компании DKW, которые попали и в нашу, и в американскую оккупаци­онную зону. Причём Советскому Cоюзу повезло чуть больше. Помимо технической документации, СССР достался ещё и полный набор оборудо­вания для произ­водства мотоциклов DKW RT 125. Американцам пришлось доволь­ствоваться чертежами. Тем не менее после окончания боевых действий работа по копиро­ванию «Маленького чуда» (Das Kleine Wunder — так любовно называли этот мотоцикл сами немцы) закипела по обе стороны бывшей линии фронта.

DKW RT 125 W. Фото: Audi Tradition
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DKW RT 125 W. Фото: Audi Tradition

Наследие рейха

Трофейное оборудование было вывезено в СССР — в первую очередь на Московский вело­сипедный завод, который уже к концу 1946 года начал серийное произ­водство мотоцикла М1А «Москва». Чуть позже его произ­водство было пере­несено сразу на три пред­приятия: в Ковров, Ижевск и Серпухов. А потом ещё и в Минск.

Американцы, имея на руках только чертежи и тех­документацию, провозились чуть дольше. Новый Harley-Davidson 125 был анонси­рован лишь в 1947 году, причём как модель 1948 года. По большому счёту, так же, как и «Москва», он оказался довольно точной копией ещё довоенного DKW RT 125 с двухтактным 125-кубовым мотор­чиком воздушного охлаждения. Его мощность составляла всего 3 л.с., что позволяло мотоциклу худо-бедно разгоняться до 50 миль в час. Советские инженеры, кстати, на той же самой элементной базе сумели получить более 4 л.с. Оба мотоцикла оснащались одинаковой трёх­ступен­чатой коробкой передач, и у обоих просто отсут­ствовала задняя подвеска: колесо жёстко крепилось к раме. Отличия были разве что в наборе электро­оборудо­вания. Но и там, и там оно было 6-вольто­вым.

М1А «Москва»
Harley-Davidson 125
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М1А «Москва»

Нельзя сказать, что заокеанские дилеры Harley-Davidson встретили эту новинку с восторгом. Многие из них даже наотрез отказались торговать столь нетипичным «Харлеем». Но за счёт молодых и не особо платёже­способных покупателей модель продер­жалась на конвейере вплоть до 1952 года. И на этом история «американ­ского DKW» вовсе не закон­чилась, а продол­жилась вплоть до 1967 года! За это время сменился целый ряд однотипных моделей, про которые сегодня не вспомнят даже знатоки марки Harley-Davidson: Hummer, Ranger, Pacer, Scat, Bobcat. 

В Советском Союзе эксперименты с трофейной немецкой платформой завер­шились в 1956 году — на десять лет раньше, чем у американцев...

Hummer
Ranger
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Hummer

Оборонный заказ

Если думаете, что история с трофейным DKW — это един­ственный случай сопер­ни­чества Harley-Davidson и советского мотопрома, то вы ошибаетесь. Эта гонка началась ещё до войны! В одном из прошлых материалов мы уже рассказывали о том, как немецкий армейский мотоцикл BMW R71 стал отече­ственным М72. Напомним: когда ЦК КПСС поставило перед советскими инженерами задачу создать новый тяжёлый мотоцикл для армии, было решено взять за основу кон­струкцию самой передовой и перс­пективной модели, имевшейся тогда на вооруже­нии вермахта. Однако примерно в те же годы засматри­вались на неё и американцы.

Военных в США не устраивал стоявший тогда на вооружении Harley-Davidson WLA. Главные нарекания вызывали не слишком надёжный двигатель и требующая постоянного обслужи­вания приводная цепь, которой особенно тяжело приходи­лось в полевых условиях. «А что, если сделать вместо неё кардан, как у немцев?» — предложил кто-то. Но одним карданом дело не ограни­чилось. Оказалось, что карданная передача довольно плохо сопрягается с харлеев­ским V-образ­ным мотором, коленвал которого расположен поперёк мотоцикла. У бавар­ского оппозита с продоль­ным валом такой проблемы не было. Поэтому заим­ствовать решили по-крупному: чего не сделаешь ради получения богатого оборонного заказа...

Harley-Davidson WLA

В результате напряжённой работы на свет появился Harley-Davidson XA — конечно, не точная копия немецкого BMW R71, но очень на него похожий. Получилось, кстати, неплохо, хотя и недёшево. Прогрес­сивный XA оказался в произ­водстве значительно дороже привычного WLA. Тем не менее приёмку военных мотоцикл прошёл успешно. Компании Harley-Davidson дали заказ на изготов­ление первой тысячи пробных экзем­пляров для испытаний в войсках. Но дальше неё дело не пошло.

Harley-Davidson XA
Harley-Davidson XA
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Harley-Davidson XA

Потому что главным конкурентом «американского BMW» стал... авто­мобиль! Тот самый General Purpose Vehicle, произво­димый парал­лельно компаниями Willys и Ford, который позже получил собственное имя Jeep. Оказалось, что по себе­стоимости он выходит сравнимым с харлеев­ским мотоциклом, а по функци­ональ­ности на поле боя и грузо­подъёмности выше его на голову. 

«Сладкий» оборонный заказ Harley-Davidson всё-таки получит, но значи­тельно позже. В 1987 году американцы пере­купили у англичан права на выпуск лёгкого армейского мотоцикла, базиру­юще­гося на платформе итальянского эндуро SWM Tornado. На американ­скую версию этой между­народной платформы был установлен австрийско-канадский 350-кубовый мотор Rotax, и в 1993-м проект успешно продан мини­стер­ству обороны США. Модель называлась Harley-Davidson MT350E. О том, что такой «Харлей» существовал, мало кто помнит: модель стояла на вооружении и не продавалась частным лицам. Однако на конвейере этот мотоцикл продер­жался чуть меньше семи лет, и в начале 2000-х о нём все забыли. Ещё одна причуд­ливая страница в истории Harley-Davidson была перевёрнута.

Harley-Davidson MT350E
Harley-Davidson MT350E
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Harley-Davidson MT350E

Итальянские каникулы

Ни для кого не секрет, что из-за океана всегда ревностно посматри­вали на то, что происходит в старушке Европе и, по случаю, заим­ствовали модные тренды. Так, в начале 60-х уже описанная нами ветвь «американ­ских DKW» от Harley-Davidson неожиданно дала весьма забавное ответвление — скутер!

Да-да, был и такой период в истории леген­дарной компании. По всей види­мости, насмотрев­шись на мега­популярные в Старом Свете модели Vespa, Lambretta, Italjet и Iso, маркето­логи из Милуоки решили опробовать «скутерную» историю и на своём собственном рынке. Не пропадать же пустующей нише? За основу кон­струкции взяли модерни­зированный силовой агрегат от всё того же DKW RT 125. К тому времени его рабочий объём уже успели нарастить до 165 кубиков. Ходовую часть, как утверждают некоторые эксперты, позаим­ствовали у немецкого скутера Zündapp Bella, накрыли всё это угловатыми обтекате­лями собственной конструкции — и, вуаля, первый в истории марки скутер от Harley-Davidson готов!

Модель, которая вышла в продажу в 1960 году, назвали Topper. Расчёт был прежде всего на то, что законо­датель­ства многих штатов в те годы позволяли управлять транс­портными средствами мощностью менее 5 л.с. без водитель­ской лицензии. Мотор «Топпера» для этого специально дефорси­ровали. Однако модель получилась слишком проблемной. Больше всего владельцы таких скутеров жаловались на ненадёжную бесступен­чатую трансмиссию (вариатор). Пыль и грязь, летящие с дороги, очень быстро выводили её из строя.

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Ещё одной попыткой заигрывания с европейской модой стала покупка в начале 1960-х компанией Harley-Davidson 50% акций итальянского мотопроиз­водителя Aermacchi. В резуль­тате такого итальяно-американ­ского альянса на рынке США появилась целая линейка абсолютно несвой­ственных «Харлею» моделей. По большому счёту, ничего харлеев­ского в них и не было — это были импорти­рованные из Италии мотоциклы, которые продавали под раскрученной маркой Harley-Davidson. Типичный пример бэдж-инжиниринга!

Удивлённые американские покупатели увидели в продаже и редкие за океаном скутеретты, и мало­кубатурные спорт­эндуро, и даже мини-мокик Harley-Davidson X90, идео­логически весьма схожий с культовой Honda Monkey! А названия Harley-Davidson Sprint, Rapido, Baja 100 или SS-350 ставили в тупик даже самих американцев. Кто это? Что это? За почти 15 лет сотрудни­чества с итальянцами на свет появилось не менее десятка подобных моделей. Но как только проект закрыли, все они канули в небытие...

Harley-Davidson X90
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Поэтому теперь, когда вы будете читать где-нибудь в официальном каталоге компании про Harley-Davidson, который занимается выпуском исключи­тельно тяжёлых мотоциклов и круизёров, знайте, что так было не всегда. Но сегодня вам об этом вряд ли кто-то расскажет.

Знали об этих страницах истории Harley-Davidson?

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