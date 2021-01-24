Модели Harley-Davidson, о которых не принято вспоминать

Знаете, что связывает Московский мотозавод с американской компанией Harley-Davidson? Когда-то они парал­лельно производили один и тот же мотоцикл! Как так получилось? В этом тексте мы расскажем про Harley-Davidson American Lightweight и другие модели, которые не любит вспоминать компания из Милуоки.

Думаете, это мы опять украли что-то у американцев? Ничего подобного! Украли все — и мы, и американцы. Точнее, даже не украли, а вполне цивилизо­ванно позаим­ствовали в рамках репараций после Второй мировой войны. Позаим­ствовали, понятное дело, у немцев. Речь идёт об остатках заводов компании DKW, которые попали и в нашу, и в американскую оккупаци­онную зону. Причём Советскому Cоюзу повезло чуть больше. Помимо технической документации, СССР достался ещё и полный набор оборудо­вания для произ­водства мотоциклов DKW RT 125. Американцам пришлось доволь­ствоваться чертежами. Тем не менее после окончания боевых действий работа по копиро­ванию «Маленького чуда» (Das Kleine Wunder — так любовно называли этот мотоцикл сами немцы) закипела по обе стороны бывшей линии фронта.