Cadillac опубликовал тизер заряженного внедорожника Escalade

Напрямую в видео суть премьеры не раскрывается, однако хорошо заметно, что будущая новинка гораздо крупнее прочих спорткаров Cadillac, расставленных рядом с ней. На заряженный статус намекает закадровый звук мощного мотора. Кроме того, издание утверждает, что компания напрямую заявила о намерении представить Escalade-V в том же твиттер-аккаунте, но позже этот твит был удалён.

Официально не уточняется также, какой именно мотор получит внедорожник. Предположительно им окажется 6,2-литровый наддувный V8, который Cadillac устанавливает на седан CT5-V Blackwing. Развивает этот двигатель 677 л.с. и 893 Нм крутящего момента. В России стандартный внедорожник располагает только 416-сильным силовым агрегатом — того же объёма, но безнаддувным.

Помимо альтернативного двигателя Escalade-V должен получить доработанную, более агрессивную внешность, выхлоп с четырьмя патрубками и оригинальные колёсные диски с более мощными тормозами.

Исполнение Blackwing появилось у седанов Cadillac в начале прошлого года. Компания объявила о намерении выпустить только по 250 экземпляров заряженных CT4-V и CT5-V, и обе партии разобрали по предзаказам буквально за несколько минут после открытия приёма заявок. Производственные планы на Escalade-V компания пока не озвучивала.