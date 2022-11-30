Вышел тизер «самой дикой» Джимханы: без Кена Блока, но с 862-сильным универсалом Subaru

Дмитрий Елизаров
Сообщество Hoonigan опубликовало первый тизер новой Джимханы, премьера которой состоится 6 декабря. Главные роли в ней сыграют коллега Кена Блока Трэвис Пастрана и специально построенный для него универсал Subaru, известный под названием Family Huckster. Анонс сопровождается длительным рассказом о самом автомобиле: в частности, стало известно, что он почти полностью построен из карбона и оснащён мотором на 862 л.с.
- В качестве прообраза для новой машины был использован семейный универсал Subaru GL Wagon, который пользовался популярностью в США в 1980-е. Как заявил сам Пастрана, экстремально дрифтить на универсале может оказаться забавным. Кроме того, создатели хотели привнести в Джимхану немного «угловатой эстетики 80-х».
- При этом конструктивно два автомобиля не имеют ничего общего. Машина для Джимханы построена на трубчатом каркасе с карбоновыми кузовными панелями и имеет иные пропорции — она короче и заметно шире, хотя тип кузова визуально и сохранён. Шасси спроектировано специально для дрифта и дополнено раллийным каркасом безопасности.
- Развитый бодикит универсала снабжён активными аэродинамическими вставками. Они спроектированы таким образом, чтобы быть незаметными, когда автомобиль стоит, но во время торможений могут играть роль «воздушного тормоза». Аналогичная технология применялась на предыдущей машине Пастраны — WRX STi с собственным именем AirSlayer.
- В движение автомобиль приводится 2,3-литровой оппозитной «четвёркой» с множеством кастомных элементов, включая распредвал, головки, выхлоп и систему наддува с одним огромным нагнетателем. Развивает мотор 862 л.с., работает с секвентальной коробкой и системой полного привода.
- Создан необычный суперкар силами американского подразделения Subaru Motorsport и ателье Vermont Sportscar.
Родоначальник Джимханы экстремал Кен Блок сейчас занимается продвижением электронаправления марки Audi: последней его работой стала Electrikhana, снятая в Лас-Вегасе. В этом видео Блок передвигается на специально построенном батарейном прототипе Audi S1 Hoonitron.