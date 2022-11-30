Вышел тизер «самой дикой» Джимханы: без Кена Блока, но с 862-сильным универсалом Subaru

Сообщество Hoonigan опубликовало первый тизер новой Джимханы, премьера которой состоится 6 декабря. Главные роли в ней сыграют коллега Кена Блока Трэвис Пастрана и специально построенный для него универсал Subaru, известный под названием Family Huckster. Анонс сопровождается длительным рассказом о самом автомобиле: в частности, стало известно, что он почти полностью построен из карбона и оснащён мотором на 862 л.с.