Для нового Corvette создали первую систему турбонаддува — она увеличит мощность на 180 сил

В комплект кита входят как сама турбина, так и всё необходимое для её установки — впускной коллектор с интеркулером, валы с подшипниками, а также приводные ремни и трубы. Кроме того, ProCharger включила в комплект альтернативный кожух двигателя из карбона, так как заводской на штатное место после установки турбонаддува уже не поместится. Разработчики предупреждают, что установка кита потребует частичной разборки задней части суперкара, однако при наличии некоторой квалификации и оборудования с ней можно справиться самостоятельно. Прилагаемое руководство по установке состоит из 76 страниц.