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Для нового Corvette создали первую систему турбонаддува — она увеличит мощность на 180 сил

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Дмитрий Елизаров

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Американское тюнинг-ателье ProCharger объявило о создании комплекта турбонаддува для Chevrolet Corvette восьмого поколения — разработчики называют его «первым в мире». На проект ушло больше года из-за компоновочных сложностей, но в итоге тюнинг-кит любой владелец суперкара сможет установить самостоятельно.

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  • Проблемы, которые разработчикам пришлось преодолевать, связаны с компактными размерами моторного отсека, которые, в свою очередь, обусловлены среднемоторной компоновкой суперкара — её Corvette получил впервые. Однако тюнерам удалось не только установить туда систему турбонаддува, но и сохранить в неприкосновенности багажные отсеки.
  • В комплект кита входят как сама турбина, так и всё необходимое для её установки — впускной коллектор с интеркулером, валы с подшипниками, а также приводные ремни и трубы. Кроме того, ProCharger включила в комплект альтернативный кожух двигателя из карбона, так как заводской на штатное место после установки турбонаддува уже не поместится. Разработчики предупреждают, что установка кита потребует частичной разборки задней части суперкара, однако при наличии некоторой квалификации и оборудования с ней можно справиться самостоятельно. Прилагаемое руководство по установке состоит из 76 страниц.
  • Система наддува добавит к отдаче двигателя Corvette Stingray от 150 до 180 л.с., обещанная прибавка по тяге — минимум 120 Нм. Однако в будущем ProCharger планирует выпустить более эффективную версию этого комплекта, с которой мощность двигателя суперкара превысит 1000 л.с.

Самым мощным из нынешних заводских Корветов считается Corvette Z06, представленный осенью. Он оснащается 670-сильным мотором объёмом 5,5 литра (на 174 л.с. больше, чем у базового Corvette Stingray) и способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч менее чем за 3 секунды. При этом ни один из нынешних двигателей для Corvette официально турбонаддувом не комплектуется.

Как считаете, надо ли «турбовать» изначально атмосферный мотор?

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