Для нового Corvette создали первую систему турбонаддува — она увеличит мощность на 180 сил

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Американское тюнинг-ателье ProCharger объявило о создании комплекта турбонаддува для Chevrolet Corvette восьмого поколения — разработчики называют его «первым в мире». На проект ушло больше года из-за компоновочных сложностей, но в итоге тюнинг-кит любой владелец суперкара сможет установить самостоятельно.
Самым мощным из нынешних заводских Корветов считается Corvette Z06, представленный осенью. Он оснащается 670-сильным мотором объёмом 5,5 литра (на 174 л.с. больше, чем у базового Corvette Stingray) и способен ускориться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. При этом ни один из нынешних двигателей для Corvette официально турбонаддувом не комплектуется.